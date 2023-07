“No todo es color de rosas”: una argentina en España contó que la echaron de su trabajo y la denigraban por su acento

El sueño de emigrar a otro país en busca de nuevas oportunidades no siempre resulta como se espera. Antonella Brandolino, una joven argentina que se estableció en España hace varios años, compartió en un video de TikTok la cruda realidad que enfrentó desde su llegada al país europeo, desafiando la imagen idealizada que frecuentemente se muestra en las redes.

En el video, Antonella reveló que recientemente fue despedida de su empleo, marcando el noveno trabajo del cual era despedida desde su mudanza a España. Además, destacó que en todo ese tiempo se mudó cuatro veces, desde Madrid a Marbella y luego a Málaga.

“Me acaban de echar de mi trabajo. Estuve trabajando en una empresa durante cinco meses y me despidieron porque se cumplía el periodo de prueba. Esto no es una queja, me hicieron un favor al despedirme”, comenzó en el video Antonella sobre su situación laboral.

Contrario a lo que muchos relatan sobre la experiencia de emigrar a Europa, especialmente a España, la joven argentina expuso que los ciudadanos de ese país recurren al racismo para menospreciar a los argentinos.

En respuesta a estas circunstancias, Antonella afirmó que, lejos de lamentarse por no haber mantenido su último empleo, se sintió aliviada con la noticia. “Tengan en cuenta que acá, en España, los argentinos son latinoamericanos. Ellos les dicen panchitos. No se dejen pisotear, me echaron por xenofobia, estoy cien por ciento segura. Me denigraban por mi acento y además no voy a trabajar por dos mangos. Salvo que tengas un máster, acá hasta los 35 años sos categoría junior”.

Antonella hizo hincapié en la importancia de alzar la voz y no permitir ser pisoteados: “Ojo con lo que dicen en las redes, no es todo color de rosa. Acá es difícil conseguir trabajo, sos latinoamericano. Alcen la voz y no se dejen pisar”. Aunque encontrar otro trabajo será un desafío y sus padres no pueden apoyarla económicamente en este momento, la joven argentina afirmó que “no va a permitir que le falten el respeto”.

El video de la joven argentina en España se hizo viral rápidamente, acumulando más de 15 mil visualizaciones, cientos de ‘me gusta’ y comentarios con opiniones divergentes. Si bien muchos seguidores lamentaron la situación de la joven, basándose en sus propias experiencias como inmigrantes, afirmaron que “nunca habían sentido que los descalificaran por ser argentinos”. Además, destacaron que los salarios en España suelen ser más altos que en Latinoamérica, lo que sigue inclinando la balanza a favor de emigrar.

