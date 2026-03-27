No se trata del tipo de sangre: la ciencia descubre cómo los mosquitos deciden atacar a sus víctimas

La investigación fue liderada por científicos de Georgia Tech y MIT, que siguieron el vuelo de hembras mosquitos Aedes aegypti (una de las especies más conocidas por transmitir dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla) con cámaras infrarrojas 3D y un modelo matemático entrenado con más de 20 millones de datos de movimiento.

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El trabajo se publicó en Science Advances y buscó entender, con mucho más detalle, cómo decide un mosquito hacia dónde ir cuando tiene un posible huésped enfrente.

Los ensayos mostraron algo muy concreto. Un objeto negro, por sí solo, llamaba la atención de los mosquitos , pero no lograba retenerlos demasiado tiempo.

En cambio, una fuente de dióxido de carbono sin ese contraste visual también servía , aunque a corta distancia. El cambio fuerte apareció cuando ambas señales coincidieron: CO y un objetivo oscuro al mismo tiempo. Ahí los insectos se agruparon, permanecieron en la zona e intentaron atacar.

Ese hallazgo encaja con otra línea de investigación previa. En 2022, científicos de la Universidad de Washington ya habían mostrado que Aedes aegypti ignoraba la mayoría de los colores hasta detectar CO.

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Después de eso, empezaba a orientarse hacia tonos como rojo, naranja, negro y cian, mientras prestaba mucha menos atención a verde, azul, violeta o blanco. En otras palabras: primero “huelen” que hay alguien cerca y después usan la vista para terminar de decidir hacia dónde avanzar.

No siguen a otros mosquitos: cada uno reacciona por su cuenta

Uno de los puntos más interesantes del estudio es que desmonta otra creencia bastante repetida: la idea de que, cuando ves varios mosquitos alrededor de una persona, en realidad se están siguiendo unos a otros.

Según los investigadores, eso no sería lo que ocurre. Lo que pasa es que varios insectos están leyendo las mismas señales ambientales y, por eso, terminan llegando casi al mismo lugar al mismo tiempo.

El experimento también incluyó pruebas con una persona dentro de una cámara, vestida con ropa de distintos tonos. Los mayores remolinos de vuelo se observaron alrededor de la cabeza y los hombros, zonas donde suelen concentrarse estas hembras cuando buscan picar.

No se trata del tipo de sangre la ciencia descubre cómo los mosquitos deciden atacar a sus víctimas (2)

A partir de esos resultados, los autores plantean que entender mejor esa lógica podría ayudar a diseñar trampas y estrategias de control más efectivas.

Entonces, ¿la ropa importa?

Sí, pero no de manera aislada. La ropa oscura no “invita” sola al mosquito si antes no hay una señal química que active su búsqueda. El nuevo estudio de Georgia Tech apunta justamente a esa combinación, y la evidencia previa de la Universidad de Washington ya sugería que los colores oscuros o de longitudes de onda largas ganan importancia una vez que el insecto detecta CO en el ambiente.

Por eso, en lugares con mucha presencia de mosquitos, usar ropa clara puede ayudar un poco, aunque no reemplaza a los repelentes ni elimina el riesgo de picaduras.