“No sale nada de mí”: la indignante carta de un padre que avisa que ya no quiere ver a su hija

En las últimas horas se hizo viral una publicación en la que una usuaria mostró, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje de texto que le envió su ex pareja para anunciarle que ya no quiere hacerse cargo de la hija que tienen en común, porque “no le sale” ser padre.

La publicación fue realizada por Daniela, una joven mamá que decidió acudir a las redes para compartir de manera pública su indignación por la decisión que tomó el papá de Gala, su pequeña hija. Esto despertó el enojo de los usuarios y en cuestión de minutos de volvió viral.

El hombre le pidió a su ex no hacerse más cargo de su hija y decidió no verla más.

“Daniela, te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problemas y que quede todo en claro. Mirá yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más”, comienza la carta del joven que decidió abandonar a su hija.

Y continuó: “El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así. Por eso quería que lo sepas, porque sos la madre y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla y después desaparecer, ¿entendés?”.

pero mamá siempre tiene que poder..

“Es lo que me pasa, es lo que siento, el día de mañana me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco, es así, me pasa esto. Dirás ‘qué hdp, qué mal padre’, sí, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa”, continúa el hombre mientras intenta justificar su terrible decisión.

Pero la carta no termina ahí, sino que concluye de una manera estrepitosa: “No quiero líos, no quiero peleas. Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal o con denuncias. Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando igualmente siempre. Chau”.