8 de septiembre de 2025 - 19:10

No lo tires: el ingrediente natural que mantiene vivas las rosas del jardín por más tiempo

Un ingrediente que se usa a diario y suele tirarse después de su uso principal puede convertirse en un beneficio para prolongar la vida de las rosas.

Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las rosas del jardín destacan por su belleza y aroma, pero mantenerlas saludables por mucho tiempo puede ser un desafío. Un ingrediente natural que suele tirarse una vez usado podría ser el refuerzo ideal para mantener colorido el jardín. Lo mejor es que no requiere de grandes gastos y puede usarse en cualquier horario.

La idea de agregar un fertilizante natural en la tierra donde están creciendo las rosas es un truco sencillo para prolongar la energía de sus pétalos ante los cambios de clima. Su aplicación debe hacerse en pequeñas cantidades y de una manera indicada, ya que puede ayudar a que las rosas luzcan más fuertes y prolonguen su floración.

café para las rosas
Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Cómo aplicar café en las rosas del jardín

Los posos de café usados son un fertilizante natural ideal porque aporta nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo, esenciales para el crecimiento de las plantas.

  • En el caso de las rosas, es recomendable que lo uses en forma moderada porque un exceso puede agriar demasiado la tierra y provocar que las raíces no absorban bien el agua.
  • Por eso, una solución rápida es que mezcles el café usado con agua y dejes reposar durante la noche, para luego regar alrededor de la planta.
  • Otra solución fértil es que esparzas el café formando una pequeña capa en la base de la rosa y luego la cubras con tierra. De esta forma evitás el contacto directo con el tallo.

Aunque agregar este ingrediente de manera excesiva y diaria puede traer efectos contraproducentes. Por eso, los expertos en jardinería sugieren que lo hagas una vez a la semana combinándolo con otros cuidados básicos, como el riego equilibrado y la exposición al sol.

café para las rosas
Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Las ventajas que aporta el café y no otros fertilizantes químicos

Desde la Asociación Nacional de Jardinería aprueban que el café como fertilizante natural para plantas tiene un propósito básico y es que gracias a sus nutrientes mejora el suelo y atrae a lombrices y microorganismos que benefician y enriquecen el entorno.

  • De hecho, esos aportes significan que las raíces logren mayor fertilidad y resistencia al igual que los tallos.
  • Este tratamiento simple tiene características similares a los productos químicos porque los posos de café actúan para repeler algunas plagas de la estación. Eso reduce la utilización de fertilizantes sintéticos que generan acumulación de sales en la tierra y pueden provocar humedad.
café para las rosas
Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Al mantener las rosas vivas y en buen estado con café usado reemplaza la idea de productos costosos. Por eso, deberás aplicarlo con cuidado y en cantidades moderadas para mejorar la calidad del suelo, favorecer la floración y proteger a las plantas de manera natural.

