No lo tires: el ingrediente natural que mantiene vivas las rosas del jardín por más tiempo

Las rosas del jardín destacan por su belleza y aroma, pero mantenerlas saludables por mucho tiempo puede ser un desafío . Un ingrediente natural que suele tirarse una vez usado podría ser el refuerzo ideal para mantener colorido el jardín. Lo mejor es que no requiere de grandes gastos y puede usarse en cualquier horario.

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en noviembre, según los jardineros

10 árboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequeños

La idea de agregar un fertilizante natural en la tierra donde están creciendo las rosas es un truco sencillo para prolongar la energía de sus pétalos ante los cambios de clima. Su aplicación debe hacerse en pequeñas cantidades y de una manera indicada, ya que puede ayudar a que las rosas luzcan más fuertes y prolonguen su floración.

Los posos de café usados son un fertilizante natural ideal porque aporta nutrientes como nitrógeno , potasio y fósforo , esenciales para el crecimiento de las plantas.

Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín.

Aunque agregar este ingrediente de manera excesiva y diaria puede traer efectos contraproducentes . Por eso, los expertos en jardinería sugieren que lo hagas una vez a la semana combinándolo con otros cuidados básicos , como el riego equilibrado y la exposición al sol .

café para las rosas Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín. WEB

Las ventajas que aporta el café y no otros fertilizantes químicos

Desde la Asociación Nacional de Jardinería aprueban que el café como fertilizante natural para plantas tiene un propósito básico y es que gracias a sus nutrientes mejora el suelo y atrae a lombrices y microorganismos que benefician y enriquecen el entorno.

De hecho, esos aportes significan que las raíces logren mayor fertilidad y resistencia al igual que los tallos .

logren mayor y al igual que los . Este tratamiento simple tiene características similares a los productos químicos porque los posos de café actúan para repeler algunas plagas de la estación. Eso reduce la utilización de fertilizantes sintéticos que generan acumulación de sales en la tierra y pueden provocar humedad.

café para las rosas Este método es sencillo y ayuda a reducir plagas en las rosas, aportando un beneficio extra al jardín. WEB

Al mantener las rosas vivas y en buen estado con café usado reemplaza la idea de productos costosos. Por eso, deberás aplicarlo con cuidado y en cantidades moderadas para mejorar la calidad del suelo, favorecer la floración y proteger a las plantas de manera natural.