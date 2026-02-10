10 de febrero de 2026 - 12:30

No es falta de sueldo: los 13 gastos que te empobrecen sin que lo notes

Empobrecerse no siempre significa caer en deudas enormes o atravesar una crisis económica, sino una serie de gastos que influyen casi a diario en tu economía.

problemas económicos personales- no alcanza la plata
Por Daniela Leiva

Vivimos en una época en la que gastar es fácil, rápido y hasta socialmente celebrado. Con un par de clics, una salida improvisada o una oferta tentadora, el dinero se va sin hacer ruido. El problema no es un gasto aislado, sino esos hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que mes a mes van erosionando cualquier intento de progreso financiero.

Un error que se repite en tu economía personal

Muchas personas sienten que trabajan mucho y aun así no avanzan, sin poder identificar con claridad en qué se les escapa el sueldo. La respuesta, muchas veces, no está en ganar más, sino en dejar de perder tanto.

Empobrecerse no siempre significa caer en deudas enormes o atravesar una crisis económica. También puede ser el resultado de decisiones repetidas que no aportan valor real a la vida, que no mejoran el bienestar y que, en el largo plazo, dejan poco y cuestan mucho.

Reconocer estos gastos es incómodo, porque obliga a revisar costumbres arraigadas, placeres automáticos y compras emocionales. Sin embargo, es un paso clave para recuperar el control del dinero y empezar a usarlo como una herramienta, y no como una fuga constante.

gastos que empobrecen

Los 13 gastos frecuentes que pueden estar empobreciéndote

  1. Tener un televisor en cada habitación. Además del gasto inicial, implica más consumo eléctrico y una compra que no mejora la calidad de vida de forma proporcional a su costo.
  2. Ir todos los fines de semana a centros comerciales y comprar por aburrimiento. No es ocio, es consumo impulsivo disfrazado de paseo.
  3. Fumar cigarrillos. Es un gasto constante, acumulativo y perjudicial tanto para la salud como para el bolsillo.
  4. Comprar en catálogos solo para ayudar a quien vende. La buena intención no justifica adquirir cosas que no necesitás ni vas a usar.
  5. Comprar solo porque algo está en oferta. No estás ahorrando un 20%, estás gastando un 80% en algo innecesario.
  6. El consumo de alcohol. Más allá del impacto en la salud, es uno de los gastos sociales más subestimados del mes.
  7. Comprar autos nuevos. Se devalúan rápidamente: pierden un 25% el primer año y casi la mitad de su valor en tres años. Comprar uno usado, de pocos años, es financieramente más inteligente. Dave Ramsey señala que esta es una de las principales razones por las que muchas personas no logran acumular riqueza.
  8. No tener un presupuesto mensual. Sin un registro claro, el dinero se diluye y el fin de mes siempre sorprende.
  9. Vivir a crédito. No solo pagás intereses, también seguís pagando cosas que ya no usás o que dejaron de entusiasmarte.
  10. Comprar aparatos electrónicos que casi no se usan. Tecnología cara que termina guardada en un cajón es dinero inmovilizado.
  11. Comprar celulares de alta gama en cuotas. Cuando terminás de pagarlos, ya están obsoletos y valen una fracción de su precio.
  12. Cambiar dispositivos que aún funcionan por simple antojo. El deseo momentáneo suele salir caro.
  13. Comprar libros que no vas a leer. Más que cultura, se transforman en culpa acumulada y gasto innecesario.
