No es falta de interés: qué significa que nos olvidemos el nombre de las personas, según la psicología

A todos nos ha pasado alguna vez que vemos a una persona, pero no recuerdas su nombre . Y por si fuera poco, la incomodidad aumenta cuando ves que se está acercando para saludarte. Para evitar esa situación debido a tu mala memoria intentas trabajar el cerebro para intentar averiguar quién es, pero no hay resultados.

Esta situación no es una excepción. "Mucha gente tiene dificultades para recordar el nombre de otras personas. Pero hay un truco muy sencilla para asegurar que nunca vuelvas a olvidar un nombre u otras cosas que olvidas fácilmente", afirma el doctor Marc Milstein, autor de "The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia".