No es falta de interés: qué significa que una persona nunca recuerde una fecha especial, según la psicología

Olvidar fechas importantes no siempre tiene que ver con la falta de interés o cariño . Según la psicología, existen causas internas que explican este tipo de olvidos. Algunas preocupaciones constantes , estrés o conflictos emocionales pueden afectar el recuerdo de momentos significativos para otros.

olvidar fechas A veces, olvidar una fecha especial tiene otros motivos que no se reflejan en la falta de interés. WEB

La psicología tiene una explicación sobre los olvidos emocionales

La memoria no funciona de forma neutral, sino que está atravesada por lo emocional, lo social y lo cognitivo. En muchas ocasiones, una persona puede recordar perfectamente tareas complejas pero no registrar una fecha significativa para otro, y eso no siempre es señal de indiferencia.