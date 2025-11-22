22 de noviembre de 2025 - 09:05

No es el cepillo: los hábitos que hacen que tu cabello se corte

Existen algunos factores que provocan que tu cabello de a poco o mucho se vaya cortando.

El cuidado del cabello no solo se realiza utilizando buenos productos o yendo a la peluquería una vez por mes para realizar tratamientos nutritivos. Hay algunos hábitos que realizamos que puede ser perjuduciales para nuestro pelo y hacen que se entrecorte y se dañe.

Exiten ciertos factores que acentúan esta situación y provocan que tu cabello se vea dañado y con poco brillo.

Cinco hábitos que cortan tu cabello

1- Atar el cabello en el mismo lugar: usualmente las mujeres se atan el pelo siempre en el mismo lugar, lo idea es ir cambiando el lugar de atado. Si el trabajo o el ambito proefesional lo amerita, tratar de ir irtencambiando. Se pueden hacer colas altas, bajas o incluso trenzas.

2- No usar colines elásticos: se recomienda usar trabas o esos colines tipo resorte que se adaptan mejor a tu cabello. Los elastiquines clásicos no son la opción más recomendada para tu cabello.

3- Desenredar: la mayoría las mujeres lo realiza con peines que no son la mejor opción. Existen algunos cepillos económicos que suelen tener muy buen resultado a la hora de desenredar. Es importante recordar que se desenreda de las puntas hacie el medio y luego a la raíz. Ideal con algún producto desenredante.

4- Cabello mojado: el cabello al contacto con el agua cambia en un montón de aspectos pero principalmente modifica su elasticidad. Por eso es que tiende a estirar mas. Por ende, si está muy enredado y no se puedo desenredar en la ducha o con algún producto, la mejor opción es dejarlo que seque para luego lo peinar.

5- Atarlo húmedo: esta es la principal causa de quiebre. No se recomienda hacerlo. La opción más válida es que el pelo se seque naturalmente. Si hay que recurrir al secador, es importante el uso de termoprotector.

Comienza la temporada de pileta y sol y es importante tener en cuenta estos tips para que tu cabello sobreviva al verano.

