No es educación: lo que revela tu cerebro cuando le decís "gracias" a la IA

Interactuar con chatbots activa la corteza prefrontal y las neuronas espejo, los mismos mecanismos que usamos en las relaciones sociales con otros seres humanos.

Tener educación con la IA: lo que revela sobre vos y tu cerebro.

Muchos usuarios saludan, piden por favor o agradecen las respuestas de ChatGPT de forma automática. Aunque racionalmente sabemos que interactuamos con un software, nuestro cerebro procesa el lenguaje natural de la inteligencia artificial como si fuera una interacción social real, activando patrones de conducta aprendidos desde la infancia, como la educación al conversar.

Este comportamiento nace de que las inteligencias artificiales generativas reproducen patrones lingüísticos humanos con un realismo asombroso. Este fenómeno se conoce como el efecto ELIZA, descrito en los años 60, que explica nuestra tendencia a atribuir humanidad a sistemas que simplemente generan respuestas coherentes.

image El cerebro bajo el hechizo del lenguaje natural La ciencia ha detectado que estas interacciones activan la corteza prefrontal del cerebro, la misma zona que se encarga de atribuir intenciones y estados mentales a otras personas. Incluso participan las neuronas espejo y estructuras del sistema límbico, como la amígdala, especialmente cuando el contenido de la conversación tiene una carga emocional.

Por otro lado, el antropomorfismo (dotar de cualidades humanas a objetos) es una herramienta que las empresas de tecnología usan a su favor. El diseño de muchos asistentes virtuales incorpora tonos cálidos y reforzantes de manera intencional para aumentar la adherencia del usuario al producto, aprovechando nuestra predisposición genética a establecer vínculos para sobrevivir.

image No obstante, quienes prefieren ir directo al punto y obviar los saludos no son necesariamente personas poco empáticas. La psicología aclara que la decisión de humanizar o no a la tecnología depende del estilo cognitivo y la personalidad de cada individuo, por lo que tratar a la IA como una simple herramienta es una respuesta racional.