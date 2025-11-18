18 de noviembre de 2025 - 17:56

No es decoración: la planta que va en la cocina para activar la prosperidad y la fortuna, según el Feng Shui

Existe una planta frutal que, según el Feng Shui, impulsa movimientos favorables para que la prosperidad y la fortuna rijan un camino positivo dentro de casa.

La presencia de esta planta aporta una sensación de orden y vitalidad.

Por Lucas Vasquez

Muchos la reconocen por su aroma y pequeños frutos, aunque pocos saben que diferentes la práctica milenaria china la menciona cuando analizan los flujos relacionados con bienestar material. La ubicación es fundamental, ya que transforma la atmósfera del ambiente. Lo interesante es que, con ciertos rituales simples logra un cambio positivo en la fortuna y la prosperidad.

planta en la cocina
La planta de quinotos influye en la prosperidad de casa, según el Feng Shui

El quinoto, también conocido como kumquat, forma parte de las plantas favorables en prácticas de Feng Shui por estar ligado simbólicamente a la expansión, la vitalidad y los ciclos positivos representados por sus frutos redondeados.

  • En diferentes interpretaciones se lo posiciona como una especie que impulsa la renovación y acompaña intenciones de crecimiento personal y material.
  • Su presencia en la cocina es porque encuentra un área donde se concentra la energía asociada al sustento, la preparación de alimentos y la provisión diaria. Por eso se cree que incluir una planta frutal en este lugar ayuda a reforzar el concepto de abundancia.
  • El atractivo del quinoto también está en su porte compacto: se adapta fácilmente en macetas y puede ubicarse en rincones pequeños. Esta característica permite integrarlo a cocinas de distintos tamaños sin generar obstrucciones ni saturación visual.
  • Además de ser un elemento beneficioso, ofrece un perfume suave que añade una sensación de frescura, algo valorado para equilibrar ambientes con mucha actividad.
  • No debemos olvidar sus frutos: aportan un símbolo visible que suele interpretarse como un recordatorio de continuidad y cosecha, lo que combina con la intención de establecer un flujo más ordenado y alineado con objetivos de prosperidad.
planta en la cocina
Cómo ubicar esta planta en la cocina para que sus beneficios logren su efecto

El Feng Shui recomienda colocar el quinoto cerca de una fuente de luz natural pero lejos de corrientes de aire fuertes, ya que el equilibrio es clave para que la planta mantenga su vigor y permita sostener el simbolismo de prosperidad.

  • Las cocinas con ventana orientada al este o al sudeste suelen ser buenas candidatas porque reciben luz suave sin exceso de calor.
  • Desde el punto de vista práctico, el quinoto es una planta resistente que tolera interiores iluminados siempre que cuente con riegos moderados y un drenaje adecuado.
  • También puede ubicarse sobre una mesada amplia o en un soporte elevado para no interferir con las tareas diarias.
  • Además de su significado energético, aporta beneficios que mejoran la experiencia en la cocina: sus hojas desprenden un aroma cítrico que ayuda a neutralizar olores fuertes.

Asimismo, su versatilidad hace que funcione como un punto focal visual agradable sin caer en la idea de simple decoración, ya que cada elemento que ofrece se integra a lo que simboliza dentro de esta disciplina oriental

planta en la cocina
La planta que ofrece quinotos es una opción ideal dentro del Feng Shui porque reúne simbolismo, funcionalidad y un mantenimiento accesible. La combinación de fragancia suave, frutos y adaptación a este espacio del hogar ayuda a integrarlo en rutinas comunes sin esfuerzo. Si se lo coloca en un punto estratégico de la cocina, puede convertirse en un recordatorio cotidiano de renovación y bienestar para activar la prosperidad y la fortuna.

