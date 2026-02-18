18 de febrero de 2026 - 11:40

No es casualidad: qué puede indicar que aparezcan hormigas de golpe en tu cocina

Que aparezcan hormigas en la cocina de repente suele revelar comida disponible o humedad: señales simples para actuar a tiempo.

Por Andrés Aguilera

Si aparecen hormigas de golpe en la cocina, suele haber una causa concreta: alimentos accesibles, humedad o rutas nuevas. A veces responde a calor, lluvias o limpieza irregular; otras, a grietas y filtraciones. La clave es detectar el foco y cortar el rastro con cómo prevenir hormigas en casa hoy.

Rastro químico y conductas de forrajeo

Las exploradoras siguen rastros químicos hacia azúcar, grasa o proteínas; una miga basta para iniciar la fila.

En Argentina, el calor y la lluvia cambian el suelo y empujan colonias a buscar refugio seco.

Cuando el problema vuelve en pocos días, suele haber nido cerca: humedad constante o alimento oculto.

Humedad doméstica y puntos críticos del hogar

Si hay humedad bajo la bacha, pérdidas mínimas o condensación, el agua atrae más que la comida.

Revisar zócalos, juntas de azulejos y la pared detrás de la heladera ayuda a ubicar el nido.

También influye la ventilación: cocinas cerradas y poco sol favorecen microclimas donde las plagas prosperan.

Control seguro y prevención sostenida

Limpiá con agua caliente y detergente, y después pasá vinagre o alcohol para borrar el rastro.

Guardá alimentos en frascos herméticos, sacá la basura cada noche y secá la mesada al terminar.

Sellá grietas con silicona, poné burletes y, si usás cebos, elegí los de uso doméstico.

Si hay niños o mascotas, evitá aerosoles en interiores y consultá a control de plagas ante invasiones repetidas.

