Si aparecen hormigas de golpe en la cocina , suele haber una causa concreta: alimentos accesibles, humedad o rutas nuevas. A veces responde a calor, lluvias o limpieza irregular; otras, a grietas y filtraciones. La clave es detectar el foco y cortar el rastro con cómo prevenir hormigas en casa hoy.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Las exploradoras siguen rastros químicos hacia azúcar , grasa o proteínas ; una miga basta para iniciar la fila.

En Argentina, el calor y la lluvia cambian el suelo y empujan colonias a buscar refugio seco.

Cuando el problema vuelve en pocos días, suele haber nido cerca: humedad constante o alimento oculto.

Si hay humedad bajo la bacha, pérdidas mínimas o condensación, el agua atrae más que la comida.

No es casualidad qué puede indicar que aparezcan hormigas de golpe en tu cocina (1)

Revisar zócalos, juntas de azulejos y la pared detrás de la heladera ayuda a ubicar el nido.

También influye la ventilación: cocinas cerradas y poco sol favorecen microclimas donde las plagas prosperan.

No es casualidad qué puede indicar que aparezcan hormigas de golpe en tu cocina (3)

Control seguro y prevención sostenida

Limpiá con agua caliente y detergente, y después pasá vinagre o alcohol para borrar el rastro.

Guardá alimentos en frascos herméticos, sacá la basura cada noche y secá la mesada al terminar.

Sellá grietas con silicona, poné burletes y, si usás cebos, elegí los de uso doméstico.

Si hay niños o mascotas, evitá aerosoles en interiores y consultá a control de plagas ante invasiones repetidas.