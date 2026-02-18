Si aparecen
de golpe en la hormigas , suele haber una causa concreta: cocina alimentos accesibles, humedad o rutas nuevas. A veces responde a calor, lluvias o limpieza irregular; otras, a grietas y filtraciones. La clave es detectar el foco y cortar el rastro con cómo prevenir hormigas en casa hoy.
Rastro químico y conductas de forrajeo
Las exploradoras siguen rastros químicos hacia
azúcar, grasa o proteínas; una miga basta para iniciar la fila.
En Argentina, el
calor y la lluvia cambian el suelo y empujan colonias a buscar refugio seco.
Cuando el problema vuelve en pocos días, suele haber
nido cerca: humedad constante o alimento oculto.
No es casualidad qué puede indicar que aparezcan hormigas de golpe en tu cocina (1)
Humedad doméstica y puntos críticos del hogar
Si hay
humedad bajo la bacha, pérdidas mínimas o condensación, el agua atrae más que la comida.
Revisar zócalos, juntas de azulejos y la pared detrás de la heladera ayuda a ubicar el nido.
También influye la ventilación: cocinas cerradas y poco sol favorecen microclimas donde las
plagas prosperan.
No es casualidad qué puede indicar que aparezcan hormigas de golpe en tu cocina (3)
Control seguro y prevención sostenida
Limpiá con agua caliente y detergente, y después pasá
vinagre o alcohol para borrar el rastro.
Guardá
alimentos en frascos herméticos, sacá la basura cada noche y secá la mesada al terminar.
Sellá grietas con silicona, poné burletes y, si usás cebos, elegí los de uso doméstico.
Si hay niños o mascotas, evitá aerosoles en interiores y consultá a control de plagas ante invasiones repetidas.