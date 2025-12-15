No es aceite: los ingredientes que aflojan tornillos llenos de óxido en el acto

Aflojar un tornillo oxidado suele convertirse en una tarea frustrante. El WD-40 es la solución más simple y siempre se recurre de inmediato. Ante la falta de este producto, existen ingredientes formulados que logran eliminar el óxido sin deformar el tornillo y la rosca.

Algunos ingredientes en conjunto logran la efervescencia que se necesita, actuando directamente sobre el óxido. Su eficacia se basa en una reacción química simple que ayuda a liberar el tornillo sin dañarlo ni modificar su resistencia original.

El óxido se forma cuando el hierro entra en contacto prolongado con la humedad y el oxígeno.

Junto con el aceite, estos ingredientes combinados logran sacar el tornillo en el acto y con la misma estructura.

Con el tiempo, esta reacción genera una capa rugosa que aumenta el volumen del metal y hace que el tornillo quede prácticamente soldado a la rosca .

Especialistas del sitio ScienceDirect , explican que muchos aceites penetrantes solo lubrican la superficie, pero no siempre logran romper esa estructura oxidada. En cambio, ciertos compuestos ácidos pueden actuar directamente sobre el óxido, debilitándolo sin afectar el metal base cuando se usan de manera controlada.

Por ese motivo, algunos métodos caseros toman ese lugar de solución puntual y eficaz.

Vinagre, ácido cítrico y bicarbonato: cómo usar estos ingredientes combinados

El vinagre y el ácido cítrico ayudan a disolver el óxido al reaccionar con el óxido de hierro. Para potenciar el efecto, se puede añadir bicarbonato de sodio o polvo de hornear, que genera una acción efervescente capaz de penetrar en la rosca.

El procedimiento consiste en aplicar vinagre sobre el tornillo, espolvorear una pequeña cantidad de ácido cítrico y luego agregar bicarbonato o formar la mezcla en un recipiente y derramarlo poco a poco.

Aflojar tornillos con óxido no siempre se logra con el aceite industrial más utilizado. Los ingredientes como el vinagre, el ácido cítrico y el bicarbonato, utilizados con precaución, pueden ofrecer una fórmula rápida y efectiva sin dañar el metal.