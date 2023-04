Nicole Neumann sorprendió al contar que sufrió abusos en los comienzos de su carrera como modelo

Una vez que se dio a conocer la denuncia realizada por Lucas Benvenuto a Jey Mammón, muchas celebridades hablaron al respecto y dieron detalles de casos similares. Sobre esto, habló Nicole Neumann y confesó algo que sorprendió a muchos.

En una entrevista con el programa Socios del Espectáculo, la modelo expresó su opinión y poco conocimiento sobre la forma de ser de Mammón. “Lo conozco del medio, de ir a un montón de programas. Siempre tuve buena onda pero así de ser amiga y juntarme fuera del ámbito, no”, dijo cuando le consultaron sobre el ex conductor de “La peña de morfi”.

Como es de público conocimiento, Neumann comenzó su experiencia laboral siendo muy chica y en un ambiente muy difícil: el modelaje. Por esta razón, el notero le consultó: “Vos empezaste de muy chica, ¿te tocó vivir algún episodio así (de acoso o abuso)?”.

Ante la pregunta, la blonda no se negó y contestó lo justo y necesario. “Sí, viví varias situaciones que, en ese momento, no se hablaban o no se planteaban de esa manera. Uno tal vez no se daba tanta cuenta. Igual sí, mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes. Pero bueno, sí”, reconoció la ex de Fabián Cubero.

Chiche Gelblung defendió a Jey Mammón

En Implacables (El Nueve), Chiche Gelblung opinó sobre la denuncia que Lucas Benvenuto realizó contra Jey Mammón, en la que asegura fue abusado por el conductor cuando tenía 14 años.

Chiche Gelblung defendió a Jey Mammón e hizo polémicas declaraciones.

“El futuro es muy negro, es una pena porque es un chico talentoso, pero creo que hay un trasfondo moral detrás de todo eso”, expresó Chiche sobre cómo continuará la vida de Jey tras la denuncia.

“El episodio, si Lucas tenía catorce, es ‘inevitable’, si tenía dieciséis es diferente. Pero lo que hay es un enorme prejuicio con la homosexualidad... Seguimos estando en una sociedad homofóbica”, opinó al respecto.

Foto: captura pantalla

Y agregó: “Yo creo que si un tipo hubiera tenido la misma historia con una chica de dieciséis, de catorce es delito directamente, no hubieran hecho tanto escándalo”. Chiche Gelblung no dudó a la hora de defender al exconductor de La Peña de Morfi. “Es un tipo muy talentoso, muy inteligente, ha demostrado que es buen entrevistador y buen músico”, aseguró.

Jey Mammón habló con Baby Etchecopar (A24)

“Yo lo banco si tiene dieciséis, si tenía catorce Lucas, no, tendría que estar en la cárcel... Pero si tenía dieciséis y después tuvieron una relación de cuatro, cinco años, ¿cómo lo voy a condenar por eso?”, cerró.