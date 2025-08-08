Ni un vaso ni una copa: dos formas de aprovechar las botellas de cerveza, un tesoro que tenés en casa

Las botellas vacías pueden convertirse en manualidades útiles y decorativas. Dos ideas originales para un reciclaje desde casa, con pocos materiales.

No hace falta tirarlas ni usarlas solo como floreros: las botellas de cerveza vacías pueden convertirse en algo mucho más útil. Si te interesa el reciclaje, los trucos caseros y las manualidades que se hacen con lo que tenemos a mano, no te podés perder estas dos ideas. Son fáciles, económicas y muy decorativas.

Con apenas un par de herramientas, vas a poder transformar esas botellas en organizadores, porta velas o decoraciones de jardín.

Cómo hacer un florero rústico con botellas de cerveza recicladas Esta manualidad es ideal para decorar tu hogar o regalar algo hecho con tus propias manos. Las botellas tienen la forma justa para transformarse en floreros de estilo vintage o rústico.

Materiales necesarios:

1 botella de cerveza limpia

Cordón rústico o yute

Pegamento caliente

Tijera

Flores naturales o artificiales

Paso a paso: Limpiala bien , por dentro y por fuera, eliminando cualquier resto de bebida.

Si querés sacar la etiqueta, dejá la botella en agua tibia con vinagre y detergente durante 20 minutos y luego retirala con la mano.

Una vez seca, pegá el cordón con silicona caliente , empezando desde abajo o arriba según prefieras.

Envolvé la botella cuidadosamente, poniendo pequeñas gotas de pegamento para que no se despegue.

Cuando llegues al final, cortá el cordón y pegá la punta final.

Colocá las flores y listo: ya tenés un florero original hecho con tus manos. Este tipo de manualidad queda genial como centro de mesa o decoración en estanterías. image Reciclaje para convertir una botella de cerveza en un dispenser de jabón líquido Esta idea combina estética y funcionalidad. Ideal para el baño o la cocina, el dispenser de jabón con botella reciclada es una opción sustentable y decorativa. Materiales necesarios: 1 botella de cerveza (también sirve una de gaseosa, si es de vidrio)

Jabón líquido

Bomba dispensadora (de una botella vieja o nueva)

Cordón decorativo (opcional)

Pegamento caliente

Agua tibia, vinagre y detergente image Paso a paso: Lavate bien la botella , asegurándote de enjuagarla varias veces hasta que no queden restos de cerveza ni jabón.

Si querés quitar la etiqueta, usá el mismo truco que con el florero: agua tibia con detergente y vinagre.

Secá la botella al aire libre o con un trapo.

Verté el jabón líquido dentro de la botella , eligiendo un color que quede bien con el vidrio.

Insertá la bomba dispensadora en la boca de la botella. Si usás una vieja, asegurate de que esté bien limpia.

Si querés un toque rústico, decorá con cordón pegado con silicona desde la base o la parte superior. Podés usar este dispenser para jabón de manos, detergente o incluso loción.