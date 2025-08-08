Ni un vaso ni una copa: dos formas de aprovechar las botellas de cerveza, un tesoro que tenés en casa

No hace falta tirarlas ni usarlas solo como floreros: las botellas de cerveza vacías pueden convertirse en algo mucho más útil. Si te interesa el reciclaje, los trucos caseros y las manualidades que se hacen con lo que tenemos a mano, no te podés perder estas dos ideas. Son fáciles, económicas y muy decorativas.
Con apenas un par de herramientas, vas a poder transformar esas botellas en organizadores, porta velas o decoraciones de jardín.
Cómo hacer un florero rústico con botellas de cerveza recicladas
Esta manualidad es ideal para decorar tu hogar o regalar algo hecho con tus propias manos. Las botellas tienen la forma justa para transformarse en floreros de estilo vintage o rústico.
Paso a paso:
-
Limpiala bien, por dentro y por fuera, eliminando cualquier resto de bebida.
-
Si querés sacar la etiqueta, dejá la botella en agua tibia con vinagre y detergente durante 20 minutos y luego retirala con la mano.
-
Una vez seca, pegá el cordón con silicona caliente, empezando desde abajo o arriba según prefieras.
-
Envolvé la botella cuidadosamente, poniendo pequeñas gotas de pegamento para que no se despegue.
-
Cuando llegues al final, cortá el cordón y pegá la punta final.
-
Colocá las flores y listo: ya tenés un florero original hecho con tus manos.
Este tipo de manualidad queda genial como centro de mesa o decoración en estanterías.
Reciclaje para convertir una botella de cerveza en un dispenser de jabón líquido
Esta idea combina estética y funcionalidad. Ideal para el baño o la cocina, el dispenser de jabón con botella reciclada es una opción sustentable y decorativa.
Materiales necesarios:
-
1 botella de cerveza (también sirve una de gaseosa, si es de vidrio)
-
Jabón líquido
-
Bomba dispensadora (de una botella vieja o nueva)
-
Cordón decorativo (opcional)
-
Pegamento caliente
-
Agua tibia, vinagre y detergente
Paso a paso:
-
Lavate bien la botella, asegurándote de enjuagarla varias veces hasta que no queden restos de cerveza ni jabón.
-
Si querés quitar la etiqueta, usá el mismo truco que con el florero: agua tibia con detergente y vinagre.
-
Secá la botella al aire libre o con un trapo.
-
Verté el jabón líquido dentro de la botella, eligiendo un color que quede bien con el vidrio.
-
Insertá la bomba dispensadora en la boca de la botella. Si usás una vieja, asegurate de que esté bien limpia.
-
Si querés un toque rústico, decorá con cordón pegado con silicona desde la base o la parte superior.
Podés usar este dispenser para jabón de manos, detergente o incluso loción.