Ni se despegan ni se desgastan: cómo lavar y cuidar la ropa deportiva con estampados sellados

Los estampados sellados por distintos materiales pueden dañarse si no se tratan bien en el lavado. Por eso, hay un método para que no se desgasten en la ropa.

Son pasos sencillos que permiten que este tipo de ropa conserven su diseño original y continúen luciendo bien durante mucho tiempo.

La ropa deportiva utiliza etiquetas selladas que no tienen costuras y forman parte del diseño. Suelen verse suaves e irrompibles, pero también pueden dañarse con el lavado si no se tiene cuidado. Con el tiempo comienzan a despegarse o a perder color. Sin embargo, existen formas simples de cuidarlas con un método organizado al sumergirlas al agua.

Este tipo de estampados, que pueden ser de vinil textil, termosellados o de poliuretano, necesitan una atención distinta a la ropa común. La forma en que se lava y se seca influye directamente en cuánto duran adheridas a la tela. Un cambio en la rutina de lavado puede prolongar notablemente la vida útil de las prendas deportivas y mantener su aspecto original.

Cómo lavar la ropa con este tipo de estampados Las etiquetas selladas están adheridas mediante calor y presión, lo que permite que queden planas y sin costuras. Pero ese mismo método hace que sean sensibles al agua caliente, al exceso de detergente y al rozamiento.

Para evitar daños, la recomendación más utilizada por fabricantes de indumentaria deportiva como Nike , es lavar estas prendas a mano con agua fría o tibia, sin superar los 30°C. El uso de agua caliente puede aflojar el adhesivo, provocando que la etiqueta se desprenda.

Es por eso que debemos utilizar una cantidad mínima de detergente líquido neutro y mezclarlo previamente con el agua antes de introducir la prenda, evitando aplicarlo directamente sobre el estampado.

La fricción también importa: en este caso lo mejor es mover suavemente la tela en el agua en lugar de frotarla. Aunque en casos de que existan manchas localizadas, es preferible tratar solo esa zona con pequeños toques.

Una vez enjuagada, la prenda no debe retorcerse. Solo hay que colocarla sobre una toalla limpia y presionar para retirar el agua.

Después, solo debe secarse colgada a la sombra, sin aplicar calor directo. La secadora no es aconsejable, ya que el calor intenso puede deteriorar la capa adhesiva que sostiene la etiqueta en su lugar. El secado y el almacenamiento también importan Aunque el lavado es fundamental, el secado y el guardado pueden determinar cuánto tiempo se mantendrán intactas las etiquetas selladas.

El calor directo , tanto solar como de planchas, puede deformar el material de vinil textil o de poliuretano. Por eso, es necesario evitar colocar estas prendas bajo sol fuerte o planchar sobre la zona de la etiqueta.

En caso de que se necesite eliminar arrugas, se recomienda usar una plancha a baja temperatura y colocar un paño de algodón encima para protegerla. El guardado también ayuda a prolongar su durabilidad Guardar la ropa completamente seca evita la formación de humedad que pueda debilitar el adhesivo.

Lo ideal es doblar la prenda sin ejercer presión sobre el área donde está la etiqueta, especialmente si es una etiqueta grande.

Si este material comienza a despegarse, no debe arrancarse. Existen pegamentos textiles resistentes al lavado que pueden aplicarse únicamente en el borde afectado. Lavar y cuidar la ropa deportiva con etiquetas selladas solo necesita pequeños cambios en el proceso, pero esos cambios pueden prolongar significativamente su vida útil. El agua fría, la limpieza suave, el secado sin calor y el almacenamiento adecuado ayudan a evitar que se despeguen o se desgasten.