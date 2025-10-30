30 de octubre de 2025 - 16:04

Ni bicarbonato, ni vinagre, ni limón: cómo limpiar la grifería solo con una fruta para que luzca como nueva

En pocos minutos, vas a poder dejar la grifería del baño o de tu cocina como nueva, sin gastar un dinero y sin usar productos agresivos.

giferia sucia
Por Daniela Leiva

En el mundo de los trucos caseros, hay algunos que sorprenden por su simpleza y efectividad como el de usar las cáscaras de pepino para dejar brillante la grifería del baño o la cocina, sin necesidad de usar productos químicos ni vinagre ni bicarbonato ni limón.

Leé además

La elección de esta ducha, que será tendencia en 2026, es por su funcionalidad, modernidad y por ser agradable a la vista.

Las casas modernas ya no usan ducha tradicional: la tendencia que las reemplaza por su bajo costo y modernidad

Por Lucas Vasquez
reciclar las cajas de zapatillas ahora esta de moda: como usarlas para organizar tu habitacion

Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Por Redacción

Aunque muchos lo consideran una verdura, el pepino es en realidad una fruta, porque contiene semillas y se desarrolla a partir de la flor de la planta, y es una solución natural, rápida y económica para la limpieza en el hogar.

Pertenece a la misma familia que el melón y la sandía (las cucurbitáceas) y, además de sus beneficios en cosmética y alimentación, tiene una propiedad poco conocida, su cáscara contiene aceites naturales y antioxidantes que ayudan a eliminar la cal, las manchas de agua y la suciedad acumulada en superficies metálicas.

limpieza de grifería con pepino

La piel del pepino actúa como un pulidor suave, sin rayar y deja un acabado brillante gracias a sus componentes naturales. Es ideal para mantener la grifería como nueva, especialmente si el agua de tu zona tiene mucha cal o si las canillas tienden a perder brillo con el tiempo.

Otro punto a favor: no deja olor fuerte, no irrita las manos y es completamente seguro para usar en cocinas o baños. También puede aplicarse en grifos, duchas, pomos o manijas metálicas, logrando un brillo parejo y natural.

Ingredientes y materiales para limpiar la grifería

  • 1 pepino fresco (preferentemente orgánico o sin cera en la piel)
  • Un cuchillo o pelapapas
  • Un paño seco o de microfibra
  • (Opcional) Agua tibia para enjuagar
    Gemini_Generated_Image_ub7o9qub7o9qub7o

Paso a paso para limpiar la grifería con cáscaras de pepino

  1. Primero, lavá bien el pepino para quitarle cualquier resto de polvo o pesticidas. Luego, pelalo con un cuchillo o pelapapas, pero no tires las cáscaras: son las protagonistas del truco.
  2. Tomá una de las cáscaras y pasala directamente sobre la superficie del metal. Frotá con movimientos circulares y suaves, cubriendo toda la zona: la canilla, las manijas y el pico. Vas a notar que la piel deja una ligera película húmeda. Esa mezcla de agua, aceites naturales y antioxidantes es la que ayuda a desincrustar la cal y devolver el brillo.
  3. Dejá reposar esa capa unos 5 minutos. En ese tiempo, los compuestos naturales del pepino disuelven la suciedad y actúan sobre las manchas de agua o sarro.
  4. Después del tiempo de espera, podés enjuagar con un poco de agua tibia o pasar un paño húmedo para retirar los restos de pulpa.
  5. Con un trapo seco o de microfibra, secá la grifería con movimientos circulares. Este paso es clave para que el metal quede completamente brillante. Si querés un extra de pulido, podés repetir el proceso una segunda vez.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con paciencia y respeto, el jardín puede volverse un pequeño refugio para este pájaro en peligro de extinción.

El cardenal amarillo podrá acercarse al jardín de casa si deja cáscaras y semillas en un recipiente

Por Lucas Vasquez
ideal para la decoracion de halloween: 4 ideas para reciclar en tu casa sin gastar de mas

Ideal para la decoración de Halloween: 4 ideas para reciclar en tu casa sin gastar de más

Por Redacción
que dice de una persona que evita las reuniones familiares, segun la psicologia

Qué dice de una persona que evita las reuniones familiares, según la psicología

Por Daniela Leiva
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas atractivas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas atractivas

Por Andrés Aguilera