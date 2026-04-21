21 de abril de 2026 - 12:34

Neurólogo afirma que hay fármacos que toman millones de personas aumenta 33% el riesgo de padecer demencias

Estos fármacos disminuyen la producción de ácido en el estómago, aliviando así síntomas como la acidez y la posibilidad de úlceras.

Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

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Por Alejo Zanabria

En un nuevo estudio de neurología, se ha encontrado que los medicamentos utilizados comúnmente para tratar el reflujo ácido pueden estar relacionados con un mayor riesgo de desarrollar demencia en personas que los toman durante periodos prolongados. Este hallazgo es especialmente relevante para aquellos que consumen estos fármacos por más de 4 años.

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Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son medicamentos populares para tratar el reflujo ácido y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), condiciones que afectan a millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, diversos estudios han vinculado su uso prolongado con problemas como accidentes cerebrovasculares, fracturas óseas y enfermedades renales.

Fármaco
Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

Ahora, un estudio reciente ha añadido un riesgo adicional: el desarrollo de demencia. Según el neurólogo Kamakshi Lakshminarayan, quien participó en la investigación, el uso constante de estos medicamentos aumenta un 33% el riesgo de sufrir este trastorno cognitivo, sobre todo en quienes los consumen durante más de 4 años.

Un estudio revela datos alarmantes sobre el uso prolongado de estos fármacos

El equipo de investigación estadounidense analizó los efectos de los fármacos sobre más de 5700 personas mayores de 45 años que no presentaban demencia al comenzar el estudio.

Durante un seguimiento promedio de 5,5 años, se observó que de los 1490 participantes que tomaron IBP, un porcentaje considerable desarrolló demencia, especialmente aquellos que los consumieron por más de 4,4 años.

Fármaco
Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

De acuerdo con los resultados, aquellos que tomaron estos medicamentos durante largos períodos tuvieron un riesgo 33% más alto de desarrollar demencia en comparación con aquellos que no los tomaron. A pesar de este hallazgo, el estudio aclara que no se puede probar que los fármacos causen directamente la demencia, sino que se ha observado una clara asociación.

Consejos para quienes toman estos medicamentos

Aunque el estudio no establece una relación causal directa, la investigación sugiere que quienes toman estos medicamentos por largos periodos deben estar atentos al riesgo potencial de deterioro cognitivo.

Es fundamental que las personas que usan IBP consulten con su médico antes de tomar cualquier decisión sobre suspenderlos, ya que un cambio abrupto podría empeorar los síntomas del reflujo ácido.

Existen alternativas para tratar el reflujo ácido, como el uso de antiácidos, cambios en el estilo de vida y ajustes en la dieta, pero es importante recordar que cada caso es único. El profesor Lakshminarayan enfatiza que se necesita más investigación para confirmar los hallazgos y explorar las razones detrás de esta asociación.

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