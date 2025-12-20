Alarmante hallazgo en el Río de la Plata: detectan desde analgésicos hasta viagra en el agua

Un estudio del CONICET revela que los cursos de agua de la región presentan una alta concentración de fármacos. El fenómeno es más crítico en zonas urbanas.

Un equipo de científicos argentinos ha puesto sobre la mesa una realidad invisible pero preocupante: el agua del Río de la Plata y sus afluentes se ha convertido en un "cóctel" de residuos farmacéuticos. La investigación, liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y publicada en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, es la primera de su tipo realizada en Sudamérica.

El estudio detectó restos de medicamentos de uso común como paracetamol, ibuprofeno, viagra y fármacos para tratar el asma, la epilepsia y la hipertensión.

La vía de llegada al agua es clara: la excreción humana y animal, sumada a la incorrecta eliminación de medicamentos vencidos o sobrantes. "Lo que ingerimos no termina su ciclo en el inodoro; lo que descartamos no desaparece en el tacho de basura", advirtió Daniela Pérez, una de las autoras del estudio, subrayando que estos residuos afectan a todos los seres vivos del ecosistema.

Según el informe, el ranking de las sustancias con mayor presencia está liderado por "el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes", explicó la científica.

