Alarmante hallazgo en el Río de la Plata: detectan desde analgésicos hasta viagra en el agua

Un equipo de científicos argentinos ha puesto sobre la mesa una realidad invisible pero preocupante: el agua del Río de la Plata y sus afluentes se ha convertido en un "cóctel" de residuos farmacéuticos. La investigación, liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y publicada en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, es la primera de su tipo realizada en Sudamérica.
El estudio detectó restos de medicamentos de uso común como paracetamol, ibuprofeno, viagra y fármacos para tratar el asma, la epilepsia y la hipertensión.
La vía de llegada al agua es clara: la excreción humana y animal, sumada a la incorrecta eliminación de medicamentos vencidos o sobrantes. "Lo que ingerimos no termina su ciclo en el inodoro; lo que descartamos no desaparece en el tacho de basura", advirtió Daniela Pérez, una de las autoras del estudio, subrayando que estos residuos afectan a todos los seres vivos del ecosistema.
Según el informe, el ranking de las sustancias con mayor presencia está liderado por "el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes", explicó la científica.
Uno de los puntos más curiosos de la investigación es cómo la química del río refleja el comportamiento humano según la época del año.
Verano y Sildenafil (Viagra): Se detectó una mayor presencia de esta droga durante los meses estivales, lo que los investigadores asocian a un incremento de la actividad sexual en esa estación.
Invierno y Salbutamol: Durante los meses fríos, el aumento de enfermedades respiratorias y asma se traduce en una mayor concentración de este medicamento en las muestras de agua.
El análisis no solo confirmó la presencia de estas sustancias, sino que mostró una correlación directa con la densidad poblacional. Los científicos tomaron muestras en diferentes puntos de los afluentes y los resultados fueron contundentes:
Zonas agrícolas/ganaderas: Se detectaron entre uno y tres fármacos distintos.
Zonas urbanas: La cifra se disparó hasta encontrar 16 tipos de fármacos en un mismo punto.
El caso del Paracetamol: un récord argentino
El hallazgo que más sorprendió a los especialistas fue el nivel de paracetamol. Los residuos encontrados en el Río de la Plata superan los registros de estudios similares realizados en otras partes del mundo. Este dato funciona como un termómetro social, confirmando los altísimos niveles de consumo (y quizás automedicación) que existen en Argentina.