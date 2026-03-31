Murieron los pantalones cargo: el modelo que dominará el invierno 2026

La moda es dinámica y cada temporada trae cambios que marcan el ritmo del estilo urbano. Tras varios años de protagonismo, los pantalones cargo comienzan a perder terreno frente a un modelo que promete imponerse con fuerza durante el invierno 2026 . Las nuevas tendencias apuestan por un equilibrio entre comodidad, elegancia y versatilidad.

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El modelo que dominará la temporada es el pantalón sastrero relajado , también conocido como tailored relaxed fit . Este diseño combina la estructura clásica de la sastrería con un calce más suelto, ideal para quienes buscan un look moderno sin resignar confort.

A diferencia del cargo, que se caracteriza por sus múltiples bolsillos y estética utilitaria, el pantalón sastrero relajado presenta líneas limpias, telas más sofisticadas y una caída natural que estiliza la figura. Esta prenda permite armar outfits tanto formales como informales, convirtiéndose en una opción práctica para el día a día.

Los pantalones cargo tuvieron un gran protagonismo gracias al auge de la moda funcional y el estilo urbano. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan hacia prendas más minimalistas y fáciles de combinar.

El exceso de bolsillos y volumen comienza a resultar menos atractivo frente a propuestas más simples. Además, el nuevo enfoque de la moda busca piezas que puedan utilizarse en múltiples contextos, desde el trabajo hasta una salida informal.

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Cómo combinar el pantalón tendencia

El pantalón sastrero relajado puede combinarse con sweaters tejidos, tapados largos o blazers oversize, logrando un look moderno y elegante. En cuanto al calzado, las zapatillas blancas, botas o mocasines son opciones ideales para completar el outfit.

Los colores que marcarán tendencia en invierno 2026 incluyen tonos neutros como gris, negro, marrón y beige. Estas tonalidades permiten crear combinaciones sofisticadas sin esfuerzo.

El cambio de tendencia confirma que la moda evoluciona constantemente. El invierno 2026 dejará atrás el estilo utilitario para dar paso a una estética más refinada, donde la comodidad y la elegancia conviven en una misma prenda.