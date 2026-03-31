31 de marzo de 2026 - 09:32

Murieron los pantalones cargo: el modelo que dominará el invierno 2026

La moda cambia y el invierno 2026 trae un nuevo protagonista que reemplaza al cargo. Enterate qué pantalón será tendencia.

Ropa
Por Ignacio Alvarado

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El modelo que dominará la temporada es el pantalón sastrero relajado, también conocido como tailored relaxed fit. Este diseño combina la estructura clásica de la sastrería con un calce más suelto, ideal para quienes buscan un look moderno sin resignar confort.

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A diferencia del cargo, que se caracteriza por sus múltiples bolsillos y estética utilitaria, el pantalón sastrero relajado presenta líneas limpias, telas más sofisticadas y una caída natural que estiliza la figura. Esta prenda permite armar outfits tanto formales como informales, convirtiéndose en una opción práctica para el día a día.

Por qué los pantalones cargo pasan de moda

Los pantalones cargo tuvieron un gran protagonismo gracias al auge de la moda funcional y el estilo urbano. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan hacia prendas más minimalistas y fáciles de combinar.

El exceso de bolsillos y volumen comienza a resultar menos atractivo frente a propuestas más simples. Además, el nuevo enfoque de la moda busca piezas que puedan utilizarse en múltiples contextos, desde el trabajo hasta una salida informal.

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Cómo combinar el pantalón tendencia

El pantalón sastrero relajado puede combinarse con sweaters tejidos, tapados largos o blazers oversize, logrando un look moderno y elegante. En cuanto al calzado, las zapatillas blancas, botas o mocasines son opciones ideales para completar el outfit.

Los colores que marcarán tendencia en invierno 2026 incluyen tonos neutros como gris, negro, marrón y beige. Estas tonalidades permiten crear combinaciones sofisticadas sin esfuerzo.

El cambio de tendencia confirma que la moda evoluciona constantemente. El invierno 2026 dejará atrás el estilo utilitario para dar paso a una estética más refinada, donde la comodidad y la elegancia conviven en una misma prenda.

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