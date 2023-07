Mostró cómo lavar las bombillas en profundidad y se volvió viral en las redes: cómo hacerlo

Una de las fascinaciones típicas de Argentina es disfrutar del mate en cualquier momento, incluso en cualquier época del año aunque haga frío o demasiado calor. Sin embargo, muchos aficionados a esta tradicional bebida pasan por alto una práctica crucial: la limpieza de la bombilla.

Lavar en profundidad las bombillas del mate.

Tanto aquellos que prefieren el mate amargo como los que lo disfrutan dulce, o incluso los que añaden hierbas u otros ingredientes a la yerba, todos deben asegurarse de limpiar la bombilla regularmente. De lo contrario, podrían terminar ingiriendo el desagradable líquido que el usuario de TikTok @milacalcabrini mostró.

“Hoy a la mañana me estaba por preparar un mate y me di cuenta que hace mucho tiempo no limpiamos nuestras bombillas”, comenta la joven que grabó el video y luego lo compartió para que lo vieran en las redes sociales. La solución que la joven da es tan interesante y eficaz que fue visto por más de tres millones de personas.

Cómo se limpian las bombillas del mate

Para empezar, lo que ella realiza es una limpieza interna. En una olla grande, pone a hervir agua y cuando ya está muy caliente ubica las bombillas dentro. Junto con ellas coloca una cucharada de bicarbonato de sodio lo que logra aflojar todo lo que la bombilla tiene pegado por dentro y por fuera de sí.

Un hora después, cuando el agua ya se haya enfriado es posible quitar las bombillas de la olla. De esa forma se verá toda la basura y restos de yerba que quedan en el agua luego de salir de este particular accesorio para el mate.

Para terminar la limpieza profunda, es necesario un paño seco y un brillo metal que puede comprarse en una ferretería. Con estos dos elementos, primero se coloca la pasta sobre las bombillas y se deja actuar por media hora, luego con el paño nos ayudamos a pulir y sacar esa crema para dejarlas relucientes.

Aunque no podemos detectar si todos los usuarios vieron el video y luego lo aplicaron, si es posible determinar que recibió más de 450.000 likes y aproximadamente unos 800 comentarios.

