Moria Casán y “Pato” Galmarini regresaron al país: “Somos la nueva longevidad, una pareja atemporal”

Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini aprovecharon un viaje laboral de la diva para disfrutar de unas vacaciones en Europa, lo que para ellos fue una “luna de miel”. La artista y el político celebraron su “unión simbólica”, ya que ambos no están casados formalmente, pero viven su “pareja atemporal” intesamente.

Apenas aterrizaron en Buenos Aires, la cámara de LAM (AméricaTV) los esperaban para tener detalles del viaje romántico. “La pareja del momento”, dijo el notero al verlos y Moria, fiel a su estilo, respondió: “La longevidad al palo”. “Campeones del mundo”, agregró él.

La exvedette viajó para participar de la obra Julio Cesar en la apertura del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: “Fue un honor representar la Argentina, con compañeros argentinos en un teatro de dos mil años de antigüedad”.

“Hace 31 años la conocí en un programa de ella y después la fui merodeando”, dijo él sobre cómo se conocieron con la diva.

Moria Casán y “Pato” Galmarini hablaron de su historia de amor

Luego, el periodista indagó acerca de si es difícil declararse a Moria. “Yo le dije tomemos un café y se me tiró encima”, contó Galmarini. “Lo acosé. Totalmente acosado. Él no tenía intenciones. (...) Me agarró de la mano y le chanté un beso. No se animaba, estaba con el peronismo, la marchita peronista...”, reafirmó ella sin ningún tipo de tapujos.

Ambos se mostraron muy enamorados. Él la describió como una “buena compañera, como mujer inteligente, solidaria y carismática”. Y ella destacó que él es un “ser luminoso”.

“Somos la nueva longevidad, somos una pareja atemporal y somos como coaching emocionales, sin proponérnoslo, para las parejas que tiene edad y para los jóvenes”, expresó Moria sobre cómo los ven los demás como pareja.

Y hablaron del amor sin etiquetas: “Fijate cómo será de sin etiquetar que estoy embarazada. Fui a descongelar óvulos”, bromeó la diva para cerrar la nota.

