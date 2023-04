Morena Rial reveló de qué vive luego de que sus vecinos del country la echaran por “ladrona”

Morena Rial se convirtió en el foco principal de todos los medios cuando reveló de que vive tras volver a vivir en Buenos Aires luego de estar varios años en Córdoba. Todo se dio durante una nota en la que contó el trabajo que realiza actualmente.

Según explicó en una entrevista para el programa de Ángel De Brtio, la hija de Jorge Rial dijo: “Yo trabajo con las redes sociales, no tengo problema con eso. Además me ayuda mi papá”.

Morena Rial volvió a Buenos Aires después de varios años viviendo en Córdoba. Gentileza: TN.

Sus declaraciones generaron indignación en Twitter, donde varios usuarios la mandaron a buscar un empleo digno. “Flor de soberbia”, “Dejá de rascarte”, “Me gusta su sinceridad, pero es muy vaga”, “Ponete a laburar porque Jorge Rial no va a ser eterno”, fueron algunos de los comentarios.

En relación a esto, el periodista le pregunto: “¿En algún momento tu papá te pidió que bajes el perfil en los medios?”, a lo que ella respondío: “Él es el famoso”. “Y él habilitó a que nos metamos en el medio o no. Mi hermana es perfil bajo y yo alto, a mí no me van a venir a decir qué tengo que hacer”, sentenció sobre su padre.

Acusaron a Morena Rial luego de robar 7 iPhone en Córdoba

Cabe destacar que semanas atrás, Facundo Ambrosioni, el ex de Morena Rial, decidió denunciarla luego de comprobar que se había robado siete iPhone del negocio familiar que tiene en Córdoba.

Las cámaras de seguridad la grabaron en acción y la Justicia decidió imputarla. No es la primera vez que la mediática es acusada de llevarse cosas sin pagar, y ante el escándalo le habría dado una insólita justificación para que no la exponga públicamente.

En relación a esto, Morena Rial contó que está en pareja después de sufrir fuertes acusaciones y denuncias en su contra mencionadas anteriormente.

Y para finalizar la entrevista le preguntaron: “¿Hoy estás en pareja o saliendo con alguien?” y la joven contestó: “Sí, estoy en pareja, muy bien. Todavía no estamos conviviendo y mi papá todavía no lo conoce”.