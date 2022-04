Morena Rial ninguneó a Silvia D’Auro y mostró quién es para ella su verdadera mamá

Morena Rial lleva años enemistada con Silvia D’Auro, la exesposa de Jorge Rial y madre adoptiva de la joven influencer. La relación de la joven con la mujer es completamente nula, aún desde antes de que sus padres se separaran, por lo que la mediática decidió adoptar a Jackie Patoka como su mamá del corazón.

Jackie tiene 54 años, nació en Uruguay y es madre de 5 hijos. La mujer es empresaria de entretenimiento y asuntos gubernamentales del paseo de las estrellas de Las Vegas. La influencer tiene más 49 mil seguidores y actualmente vive en Miami.

Morena Rial decidió adoptar a Jackie Patoka como su mamá del corazón.

El amor que Morena le tiene a la mujer que adoptó como su mamá, a pesar de que vive en Estados Unidos, es mutuo. Al menos es lo que se puede ver a través de las redes, donde comparten mensajes de amor y de apoyo a sus diferentes proyectos.

Cual es la relación entre More Rial y Jacky Patoka (Web)

Al parecer, tiene un contacto fluido con la hija de Jorge Rial. Ambas comparten fotos juntas y se muestran unidas. “Gracias mamita linda. Gracias por tu amor incondicional. Sos la mujer más linda y buena que conozco. Te amo más de lo que te imaginas”, es uno de los tantos mensajes que More le ha dedicado a Jackie.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, Jacqueline Patoka expresó: “Fue una relación que empezó en lo comercial y terminó en lo más profundo de mi corazón, al punto de que hoy puedo decir que More es mi hija, del corazón, como quieran llamarlo, pero mi hija”.

Morena Rial decidió adoptar a Jackie Patoka como su mamá del corazón.

More Rial volvió a desconocer a Silvia D’Auro, su mamá

La hija de Jorge Rial fue adoptada junto a Rocío por el conductor y Silvia D’Auro, cuando eran pareja. Pero la sorpresa llegó hace varios años atrás, cuando la mujer decidió alejarse de las, en ese momento, niñas. Desde aquel entonces, More soltó ese vínculo maternal porque se sintió abandonada por uno de sus pilares de vida.

Lo cierto es que la influencer ya dio vuelta esa página pero debió reabrirla frente a las cámaras de “A la tarde” ya que en una nota le consultaron por Silvia.

Foto de archivo de Morena y Rocío Rial

“¿Alguna vez pensaste sacar el nombre de ella de tu partida de nacimiento?”, le consultó el periodista y Rial respondió: “Ya soy mayor de edad y no me pesa el nombre de ella”.

En la charla telefónica con Karina Mazzocco y todo su equipo, More Rial lanzó dejando a todos callados: “Para mí Silvia está muerta hace mucho tiempo. No es alguien que pueda llegar a vivir en mi vida. Ya está”.

“Silvia se borró”, soltó Morena y los periodistas insistieron: “Para vos tu madre está muerta, ¿pensás que para ella ocurre lo mismo, que ella siente que vos no existís?”. Y tras unos segundos comentó: “Sinceramente, no me lo puse a pensar, pero yo creo que una persona que se olvidó de sus hijas por completo o que se decidió retirar, es una persona que no tiene corazón”.