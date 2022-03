Qué es de la vida de Silvia D’Auro, la mamá de Morena Rial

Luego de separarse de Jorge Rial en 2011, tras más de veinte años de relación, Silvia D’Auro cambió su vida por completo. Por un lado, se alejó de sus hijas, quienes la acusan de haberlas abandonado, inclusive More Rial contó que le hará juicio. Además, Silvia se instaló en San Martín de los Andes, consiguió nueva pareja y se abrió una agencia de publicidad.

Después de haberse separado de Jorge Rial, uno de los personajes más mediáticos de la farándula argentina, Silvia D’Auro se alejó por completo del ruido de los medios y su día a día. La madre adoptiva de Morena y Rocío Rial modificó radicalmente su vida al instalarse en San Martín de los Andes, para vivir con paz y tranquilidad rodeada de los bosques patagónicos. La localidad ubicada en Neuquén se convirtió en su hogar y el de su familia, ya que sus padres son oriundos de allí.

Silvia redescubrió su vida alejada del ruido mediático y de sus hijas

En San Martín, la ex de Jorge Rial abrió una radio online, pero luego de algunos años decidió volver a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, comenzó a trabajar en el mundo de la publicidad, desde una oficina de Palermo. Los contactos a Silvia no le faltaban, los tenía de su época manejando las relaciones comerciales de Jorge, como por ejemplo con Canal Nueve y otras emisoras radiales.

La ex de Jorge hablaba en la radio FM Aire 97.7

En cuanto a su corazón, Silvia logró reencontrarse con el amor y se encuentra de novia con un hombre de la Patagonia, que se llama Sergio “Chupete” Herrero, un dirigente político local.

Al momento de separarse, la pareja llevaba más de 20 años de relación

Jorge se separó de Silvia en noviembre de 2011

Por otro lado, desde que Silvia y Jorge se separaron, se instaló en los medios las versiones de que D’Auro tenía amenazado a su ex, con exhibir material que comprometía a Rial. El mismo Jorge nunca salió a desmentirlo ni confirmarlo. Sí se conoció que D’Auro, a partir del divorcio, consiguió una división de bienes importante, que rondaría los 8 millones de dólares. “Hoy tendría un avión privado si no me hubiese separado” declaró el conductor en su momento.

MORE RIAL ANUNCIÓ QUE LA LLEVARÁ A LA JUSTICIA POR ABANDONO

Desde que D’Auro decidió instalarse en San Martín de los Andes cortó relación con sus dos hijas adoptivas. En una entrevista con Infobae el año pasado, Rial contó que sus hijas “son adoptadas y después abandonadas, por su madre”. Además, añadió: “Cuando nos separamos, tomó la decisión de separarse absolutamente de todo: de mí y de sus hijas”. También contó: “Mis hijas, un día se pararon en la puerta y me dijeron: ‘Papá, no nos queremos ir más’ y se quedaron conmigo. Empecé a criarlas yo, todo muy loco”

Tan profundo es el asunto que More Rial, en octubre pasado, publicó un video en donde destruyó a su madre adoptiva. “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que ella no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien” dijo Morena.

“Y ahora que yo tengo un hijo, no comprendo cómo nos pudo abandonar. Yo no entiendo para qué nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la Justicia mamita” agregó la hija de Jorge.