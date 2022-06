Morena, la participante ciega que generó un bloqueo en el jurado de “La voz Argentina”

En “La voz Argentina” todas las personas tienen su oportunidad, lo único que se necesita es vivir en el país y tener talento para cantar frente a un jurado de renombre y experiencia: Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito.

Este lunes por la noche, subió al escenario una joven de 22 años que emocionó a todos y que dejó un mensaje para todos los televidentes. Morena Pereyra es ciega, cumplió su sueño de cantar frente a cámaras y generó revuelo en el jurado porque todos la querían en su team.

Morena, la participante ciega de La Voz Argentina que se quedó con el team de La Sole

Ella vive sola desde hace algunos meses, desde los cuatro años se dedica a la música de manera autodidacta y trabaja en una biblioteca ayudando a otras personas con discapacidad visual. “Mi camino fue desde el principio sin ver, no es que perdí algo o que perdí la vista. Veía un poco de luz, pero la retina se desprendió, con lo cual quedó un resto de luces”, contó la joven en un cara a cara con Marley.

Morena, la participante sin visión que le hizo ganar un bloqueo a Lali Espósito

Morena reveló que tenía ganas de hacerse escuchar y de transmitir un mensaje y así lo hizo con su interpretación de ”Don’t let me be lonely tonight”, de James Taylor.

Todos los coaches se dieron vuelta y quisieron pelear por ella para que se sumara a sus equipos pero Lali no pudo dar batalla ya que los hermanos Mau y Ricky la bloquearon.

A pedido de Ricardo, la cantante entonó un fragmento de “Barro tal vez”, de Luis Alberto Spinetta, y conmovió aún más a todos los presentes. “Tenés un llamado a conmover los corazones de la gente. Ese llamado lo entendiste apenas con la edad que tienes y lo estás ejerciendo plenamente, es un don desmedido que Dios te ha dado. No me importa a quién elijas mientras te quedes con nosotros cantando todos los días”, expresó el cantautor.

Y al momento de la elección final, Morena se fue con La Sole, quien previamente la elogió: “Es fuerte lo que lograste. Tenés un airecito que abraza y acaricia, muero por tenerte en mi equipo”.