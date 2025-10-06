6 de octubre de 2025 - 13:46

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué los expertos lo recomiendan y para qué sirve

Este poderoso combo del hogar combina limpieza, desinfección y brillo con simples ingredientes. Descubrí los mejores trucos para aprovecharlo según los expertos en salud y bienestar.

El poder del bicarbonato de sodio y el agua oxigenada: una mezcla que transforma la limpieza del hogar y mejora el bienestar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave y natural que ayuda a eliminar la suciedad sin dañar las superficies, mientras que el agua oxigenada actúa como desinfectante y blanqueador. Juntas, forman una solución poderosa que puede reemplazar varios productos de limpieza del mercado.

image
Un aliado infalible en el hogar

Uno de los trucos más recomendados por los especialistas es usar esta mezcla para blanquear juntas y azulejos. Solo se necesita combinar dos cucharadas de bicarbonato con medio vaso de agua oxigenada y aplicar con un cepillo. En minutos, las manchas desaparecen y las superficies recuperan su brillo original.

Además, puede emplearse en la cocina para limpiar tablas de cortar, utensilios o incluso el interior del horno, eliminando grasa y bacterias sin usar químicos agresivos. Los expertos en hogar también recomiendan esta solución para desinfectar baños, lavar zapatillas blancas o blanquear la ropa sin dañar las fibras.

image
Usos en salud y bienestar

En el campo de la salud y el bienestar, el uso del bicarbonato con agua oxigenada se asocia a beneficios adicionales. Muchos odontólogos lo sugieren —en dosis controladas— para blanquear los dientes o mejorar la higiene bucal. También puede utilizarse para limpiar cepillos de dientes, prótesis o incluso eliminar olores fuertes de las manos.

Eso sí, los expertos insisten en que esta mezcla no debe aplicarse en heridas abiertas ni ingerirse. Siempre conviene usarla con precaución y consultar con un profesional antes de aplicarla sobre la piel.

Con sus múltiples aplicaciones y resultados visibles, esta combinación se ha convertido en un clásico de los trucos del hogar modernos. Un método económico, natural y eficaz que demuestra que la limpieza inteligente también puede ser saludable.

