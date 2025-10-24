24 de octubre de 2025 - 19:18

Menos de lo que pensás: cuántos días a la semana deberías hacer ejercicio para ver resultados

Realizar tu entrenamiento con inteligencia implica escuchar al cuerpo, dosificar el esfuerzo y mantener la regularidad.

Ejercicio
Por Camilo Clavel

Leé además

Argentina no cumple con la actividad física recomendada.

La OMS reveló cuántas horas semanales hay que hacer ejercicio y Argentina no llega: el dato negativo

Por Redacción Sociedad
Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Caminar es bueno, pero este ejercicio es mucho mejor para los adultos mayores

Por Alejo Zanabria
Ejercicio
Poder colgarse de una barra da buenos indicios sobre la salud corporal.

Poder colgarse de una barra da buenos indicios sobre la salud corporal.

Las recomendaciones oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) establecen que los adultos deben realizar 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, distribuidos en sesiones de 30 minutos cinco veces por semana.

Para quienes prefieren actividades de alta intensidad, como el running o los entrenamientos HIIT, el tiempo puede reducirse a 75 minutos semanales. A eso se deben sumar al menos dos sesiones de fuerza para trabajar todos los grupos musculares principales.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio

El mito del tiempo: menos puede ser más

La evidencia científica respalda que la calidad del entrenamiento supera a la cantidad. Un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise demostró que con solo 23 minutos de HIIT a la semana se pueden lograr mejoras en la composición corporal comparables a las obtenidas con tres sesiones moderadas de mayor duración.

Joe Holder, referente en fitness, recomienda entrenar cuatro veces por semana como un esquema equilibrado. “Este formato permite combinar entrenamientos de alta y baja intensidad, enfocarse en distintas habilidades y evitar el agotamiento”, explica.

Ejercicio

La movilidad para el bienestar físico

Más allá del rendimiento o la estética, la movilidad y la flexibilidad son esenciales para mantener la salud corporal. Incluir estiramientos regulares ayuda a mejorar la circulación, reducir el dolor muscular y acelerar la recuperación. “Algo tan simple como cargar las bolsas del supermercado por las escaleras o realizar una breve sesión de movilidad puede marcar la diferencia en cómo te sentís todos los días”, afirma Holder.

Ejercicio
Esta serie de ejercicios son las que ayudan a tonificar músculos.

Esta serie de ejercicios son las que ayudan a tonificar músculos.

Equilibrio y descanso

Incluso los atletas de elite comprenden que el descanso es parte del progreso. El keniano Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratonista de la historia, reserva los domingos para no entrenar. Su ejemplo sintetiza la premisa central: el rendimiento sostenido depende tanto del trabajo como de la recuperación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como quemar grasa de manera sencilla: los ejercicios mas eficientes, segun los expertos

Cómo quemar grasa de manera sencilla: los ejercicios más eficientes, según los expertos

Por Camilo Clavel
Mendoza, San Luis y San Juan, lideran el ranking de objetos olvidados al salir de viaje con la ropa interior y los cargadores. 

Ideal para este verano: cómo reciclar las prendas que ya no utilizas para renovar tu placard

Por Redacción
errores comunes en la limpieza: los objetos del hogar que nunca deben tocar el papel de cocina

Errores comunes en la limpieza: los objetos del hogar que nunca deben tocar el papel de cocina

Por Redacción
no es para cocinar: por que mezclar hojas de laurel con aceite y para que sirve

No es para cocinar: por qué mezclar hojas de laurel con aceite y para qué sirve

Por Daniela Leiva