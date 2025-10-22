Caminar es bueno, pero este ejercicio es mucho mejor para los adultos mayores

Expertos señalan que hay un ejercicio aún más beneficioso que la caminata para la salud de ciertas personas.

Muchas personas a partir de los 60 años encuentran en las caminatas una opción sencilla y efectiva para mantener su bienestar. Como explican desde la clínica de fisioterapia Dr. Fisio, salir a andar cuida la salud cardiovascular y la respiratoria, controla el peso, puede reducir el estrés, ayuda a fortalecer los huesos o estimula el sistema inmunológico.

Sin embargo, pese a que caminar es bueno para las mayores de 60, varios expertos coinciden en que existe un ejercicio aún mejor a partir de dicha edad. Por eso, también deberías practicarlo con regularidad.

¿Qué es el ejercicio de fuerza? Como detallan en la cuenta de TikTok de la plataforma sobre salud y fitness para mujeres Transfórmate la Vida, el ejercicio o entrenamiento de fuerza es "aquella actividad que consiste en vencer una resistencia de manera repetitiva". Esto no significa tener que ir al gimnasio o levantar mucho peso.

El ejercicio de fuerza se puede realizar en casa perfectamente con accesorios como unas bandas elásticas o unas mancuernas. Incluso es posible hacerlo sin material con el propio peso del cuerpo.