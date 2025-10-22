Caminar es bueno, pero este ejercicio es mucho mejor para los adultos mayores

Muchas personas a partir de los 60 años encuentran en las caminatas una opción sencilla y efectiva para mantener su bienestar. Como explican desde la clínica de fisioterapia Dr. Fisio, salir a andar cuida la salud cardiovascular y la respiratoria, controla el peso, puede reducir el estrés, ayuda a fortalecer los huesos o estimula el sistema inmunológico.
Sin embargo, pese a que caminar es bueno para las mayores de 60, varios expertos coinciden en que existe un ejercicio aún mejor a partir de dicha edad. Por eso, también deberías practicarlo con regularidad.
Según los expertos, el ejercicio de fuerza es aún mejor que caminar a partir de los 60 años. Y es que se trata de una herramienta poderosa para contrarrestar los efectos del envejecimiento y mejorar la calidad de vida.
¿Qué es el ejercicio de fuerza?
Como detallan en la cuenta de TikTok de la plataforma sobre salud y fitness para mujeres Transfórmate la Vida, el ejercicio o entrenamiento de fuerza es "aquella actividad que consiste en vencer una resistencia de manera repetitiva". Esto no significa tener que ir al gimnasio o levantar mucho peso.
El ejercicio de fuerza se puede realizar en casa perfectamente con accesorios como unas bandas elásticas o unas mancuernas. Incluso es posible hacerlo sin material con el propio peso del cuerpo.
Embed - El entrenamiento de fuerza en personas con más de 60 años es más importante de lo que nos pensamos Cuando pasan los años, si no cuidamos nuestra salud física, hay muchos factores que pueden condicionar nuestra independencia y sobre todo el riesgo de que las caídas proporcionen fracturas mucho más peligrosas. Dos de los más importantes son la sarcopenia y la osteopenia y osteoporosis, te los contamos en el vídeo El entrenamiento, la mejor inversión para una buena calidad de vida #entrenamiento #entrenar #salydybienestar #ejercicioenadultosmayores
Beneficios del ejercicio de fuerza a partir de los 60
El ejercicio de fuerza tiene efectos positivos a partir de los 60 años tanto en personas sanas como en aquellas que sufren patologías crónicas. UrbanFisio, una empresa de fisioterapia a domicilio, señala que los principales beneficios de este tipo de entrenamiento en adultos mayores son:
- Ayuda a prevenir y tratar la sarcopenia: estimula la hipertrofia muscular y mejora la calidad del tejido.
- Contribuye a mejorar el equilibrio: el fortalecimiento de los músculos estabilizadores del tronco, así como los de la cadera y las piernas, ayuda a tener una buena postura corporal, disminuyendo así el riesgo de caídas.
- Favorece el aumento de la densidad ósea: el ejercicio de fuerza estimula la actividad osteoblástica, contribuyendo a la formación ósea y ayudando a prevenir o ralentizar el avance de enfermedades como la osteopenia o la osteoporosis.
- Ayuda a controlar enfermedades crónicas: mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda al control de la glucemia en personas con diabetes tipo 2, contribuye al manejo de la hipertensión arterial y mejora el perfil lipídico, entre otros beneficios metabólicos y cardiovasculares.
- Puede mejorar el estado de ánimo: la práctica del ejercicio se asocia con una mejora en el estado de ánimo, lo que ayuda a reducir los síntomas de la ansiedad y el estrés.
- Ayuda a mantener la autonomía: el entrenamiento de fuerza permite a las personas mayores de 60 conservar su independencia, manteniendo su capacidad para realizar actividades de la vida diaria sin ayuda.
