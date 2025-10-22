22 de octubre de 2025 - 10:35

Caminar es bueno, pero este ejercicio es mucho mejor para los adultos mayores

Expertos señalan que hay un ejercicio aún más beneficioso que la caminata para la salud de ciertas personas.

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

¿Qué es el ejercicio de fuerza?

Como detallan en la cuenta de TikTok de la plataforma sobre salud y fitness para mujeres Transfórmate la Vida, el ejercicio o entrenamiento de fuerza es "aquella actividad que consiste en vencer una resistencia de manera repetitiva". Esto no significa tener que ir al gimnasio o levantar mucho peso.

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

El ejercicio de fuerza se puede realizar en casa perfectamente con accesorios como unas bandas elásticas o unas mancuernas. Incluso es posible hacerlo sin material con el propio peso del cuerpo.

El entrenamiento de fuerza en personas con más de 60 años es más importante de lo que nos pensamos Cuando pasan los años, si no cuidamos nuestra salud física, hay muchos factores que pueden condicionar nuestra independencia y sobre todo el riesgo de que las caídas proporcionen fracturas mucho más peligrosas. Dos de los más importantes son la sarcopenia y la osteopenia y osteoporosis, te los contamos en el vídeo El entrenamiento, la mejor inversión para una buena calidad de vida #entrenamiento #entrenar #salydybienestar #ejercicioenadultosmayores

Beneficios del ejercicio de fuerza a partir de los 60

El ejercicio de fuerza tiene efectos positivos a partir de los 60 años tanto en personas sanas como en aquellas que sufren patologías crónicas. UrbanFisio, una empresa de fisioterapia a domicilio, señala que los principales beneficios de este tipo de entrenamiento en adultos mayores son:

  • Ayuda a prevenir y tratar la sarcopenia: estimula la hipertrofia muscular y mejora la calidad del tejido.
  • Contribuye a mejorar el equilibrio: el fortalecimiento de los músculos estabilizadores del tronco, así como los de la cadera y las piernas, ayuda a tener una buena postura corporal, disminuyendo así el riesgo de caídas.
  • Favorece el aumento de la densidad ósea: el ejercicio de fuerza estimula la actividad osteoblástica, contribuyendo a la formación ósea y ayudando a prevenir o ralentizar el avance de enfermedades como la osteopenia o la osteoporosis.
  • Ayuda a controlar enfermedades crónicas: mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda al control de la glucemia en personas con diabetes tipo 2, contribuye al manejo de la hipertensión arterial y mejora el perfil lipídico, entre otros beneficios metabólicos y cardiovasculares.
  • Puede mejorar el estado de ánimo: la práctica del ejercicio se asocia con una mejora en el estado de ánimo, lo que ayuda a reducir los síntomas de la ansiedad y el estrés.
  • Ayuda a mantener la autonomía: el entrenamiento de fuerza permite a las personas mayores de 60 conservar su independencia, manteniendo su capacidad para realizar actividades de la vida diaria sin ayuda.
Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

