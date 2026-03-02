Cuántos días por semana hay que entrenar para ganar músculo después de los 40 años, según expertos

Entrenar entre tres y cuatro días semanales con foco en movimientos compuestos ayuda a revertir la pérdida del 8% de masa muscular que ocurre de forma natural cada década.

A partir de los 40 años, el cuerpo inicia transformaciones naturales que afectan la fuerza y el metabolismo. La pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, puede oscilar entre un 3% y un 8% por década si no se interviene con ejercicios de fuerza específicos y una cntidad de días específico cada semana que garantice la recuperación del sistema nervioso.

Ganar o mantener músculo en esta etapa es posible mediante una estrategia que priorice la constancia sobre la intensidad extrema. La clave no reside en el agotamiento diario, sino en una organización que permita obtener resultados estables y duraderos. Para la mayoría de los adultos, la frecuencia óptima se sitúa entre tres y cuatro días por semana, lo que permite un estímulo suficiente sin comprometer la capacidad del cuerpo para repararse.

image La recuperación como motor del crecimiento muscular A medida que se cruza la barrera de las cuatro décadas, el cuerpo altera su respuesta al estrés físico. El sistema nervioso central y los procesos de reparación muscular ya no operan con la misma velocidad que en la juventud, requiriendo periodos de calma más estructurados. Es precisamente durante el descanso cuando ocurre la síntesis de proteínas que repara las fibras musculares trabajadas; si se entrena todos los días, el tejido no llega a regenerarse, provocando un estancamiento que acelera el desgaste en lugar de fortalecer el organismo.

El enfoque más eficaz para optimizar el tiempo en el gimnasio consiste en trabajar los grandes grupos musculares a través de movimientos compuestos. Estas acciones activan múltiples articulaciones y fibras de manera simultánea, lo que resulta especialmente eficiente después de los 40. Este tipo de rutinas favorece el aumento de la fuerza y mejora la salud metabólica, ayudando a sostener niveles de energía estables durante toda la semana.

image Cómo diseñar una rutina inteligente y sostenible La calidad del movimiento debe prevalecer siempre sobre la carga de peso. Ejecutar los ejercicios con una técnica pulida y atención plena genera una activación muscular superior a las sesiones excesivamente largas o mal gestionadas. Además, es fundamental considerar que las diferencias hormonales entre hombres y mujeres exigen un enfoque individualizado, ajustando el volumen de trabajo según la respuesta particular de cada cuerpo ante el esfuerzo.