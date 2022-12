Mauro Icardi interrumpió un vivo de Wanda Nara para hacerle varios reproches: “Sos la tóxica número 1”

Wanda Nara estaba haciendo un vivo en Instagram donde volvió a confirmar que está separada y de repente, sorprendió Mauro Icardi al comentar y dejar frases más que picantes.

En los últimos días, trascendió un video de Wanda Nara y L-Gante a los besos en un boliche que pareciera haber sido la confirmación del romance.

Este viernes la empresaria habló de su relación con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), en un vivo de Instagram, y de repente apareció el futbolista.

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación...”, dijo Wanda en el vivo.

“O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”, fue una de las frases que lanzó Wanda, desmintiendo cualquier vínculo amoroso con el cantante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó.

Mientras tanto, Mauro enviaba en el vivo distintos mensajes de emojis de corazoncitos y hasta reproches.

“Muy ex pero me volvés loco a videollamadas”, escribió Icardi queriendo demostrar que los dichos de Wanda Nara se contradicen con sus actos.

Más comentarios del futbolista

Antes el futbolista ya había intervenido en el vivo de Wanda Nara, en determinado momento le reclamó: “No te hagas la boluda”, claramente sobre algún tema que lo incumbía.

“Sos la tóxica número 1 o no @kennyspalacios?”, agregó´Mauro mientras su asistente Kennys Palacios le avisaba por la misma vía que había llegado el avión a buscarlos.

Los comentarios de Icardi

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, fue otro de los fuertes comentarios que el deportista dejó, frente a todos los fans que siguieron de cerca el vivo de Wanda.