El hermano de Mauro Icardi volvió a atacar a Wanda Nara y ventiló internas familiares por las que la culpa

Los escándalos alrededor de Wanda Nara parecen no tener fin. Es que entre Tamara Báez y el hermano de Mauro Icardi, no le dieron descanso esta semana y apuntaron duro contra ella en reiteradas oportunidades.

Ahora, Guido Icardi ventiló internas familiares de las que responsabilizó a Wanda Nara y aseguró que la rubia fue la culpable de que la familia de Mauro se separe y fue tajante al decir que la empresaria extorcionó a la hermana de su exmarido y hasta la tildó de manipuladora.

En sus historias de Instagram, y sin mencionarla, se refirió una vez más a la mayor de las hermas Nara. “Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre”, escribió Guido Icardi.

Y agregó un mensaje que dejó entrever que hay cosas que la familia de Mauro calló por años: “¿Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber”.

El hermano de Mauro Icardi volvió a atacar a Wanda Nara.

Que Mauro Icardi no estaba de acuerdo con la separación no es nada nuevo. El futbolista se encargó en los últimos meses de desmentir el divorcio e intentó dejar mal parada a Wanda Nara con posteos que, de alguna forma, demostraban que entre ellos aún existía algún tipo de relación.

Incluso viajaron juntos a las Islas Maldivas para intentar salvar su matrimonio, pero la modelo decidió seguir adelante con su decisión de separse. Incluso, al regresar a la Argentina, se mostró nuevamente junto a L-Gante y hasta los filmaron besándose en el auto del cantante.

Ante este panorama no solo el hermano de Mauro salió a brindarle apoyo, sino también su padre. Juan Icardi posteó una foto junto a su hijo y escribió: “Sempre avanti” y a tu lado!!!!”.

Polémicos posteos del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Días atrás, Guido Icardi publicó otras historias en las que apuntó contra la ex de su hermano. En Instagram posteó una polémica imagen de Wanda Nara que la acompañó con un mensaje que tuvo doble interpretación.

“Qué asco de ser vivo”, fue el comentario que Guido hizo sobre la foto de quien fue su cuñada por más de 10 años. Y, atento a la interpretación que le dieron los usuarios, decidió aclarar.

“Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”, acotó Icardi, dolido por la situación que atraviesa su hermano por la separación.

Guido Icardi apuntó conra Wanda Nara (Captura de pantalla)

