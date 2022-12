Wanda Nara festejó su cumpleaños en Buenos Aires pero sin L-Gante ni Mauro Icardi

El pasado viernes por la noche, Wanda Nara celebró su cumpleaños número 36 en un reconocido bar porteño, sin Mauro Icardi ni L-Gante. En cambio, la empresaria decidió festejar junto a sus cinco hijos, Constantino, Valentino, Benedicto, Francesca e Isabella, pero la invitación parece no haberle llegado al cantante o al futbolista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda compartió con sus seguidores algunas fotos con detalles de la celebración. En las mismas se puede apreciar la concurrencia de otros invitados a la fiesta, entre amigos y familiares, que contó con la presencia de su hermana Zaira.

Zaira Nara, infaltable en el cumpleaños de su hermana Wanda.

Algunos videos de la fiesta fueron compartidos por su estilista, Kennys Palacios, uno de los mejores amigos de Wanda. En la cuenta de Instagram de Kennys, específicamente en sus historias, se puede observar a la cumpleañera rodeada por sus hijos y con su torta de cumpleaños.

Previo al festejo, desde el programa “Nosotros a la Mañana” se animaron a armar una lista negra de “no invitados” al cumpleaños de Wanda. El periodista, Ariel Wolman, detalló que “Jakob no va. El padre, Andrés Nara, apuesto a una reconciliación, pero no creo que sea esta noche. Carmen, la empleada, no va”.

Por otra parte, Wanda Nara dio que hablar una vez más por el look que eligió lucir en el día de su cumpleaños número 36 en Argentina. Para esta ocasión, la ex pareja de Mauro Icardi llevó puesto un corset simil jean que combinó con un pantalón de paillettes negros brillosos de la reconocida marca Versace.