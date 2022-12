Wanda Nara y L-Gante fueron captados a los besos en un auto

Wanda Nara y L-Gante fueron captados a los besos en público. Lo cierto es que las cámaras de Socios del Espectáculo fueron testigo del romántico momento de la pareja, según Ciudad Magazine.

“Se confirma el romance de Wanda y L-Gante”, aseguró Rodrigo Lussich sobre las imágenes de la empresaria con el cantante de la cumbia 420 al salir juntos de un restorán.

Wanda Nara y L-Gante / Instagram

En dicha filmación del programa matutino de eltrece se la puede ver a Wanda sentada en el lado del acompañante del auto de L-Gante y luego de unos segundos se dan el beso.

El instante en que Wanda Nara y L-Gante fueron captados dándose un beso en un auto

Wanda Nara y L-Gante se dejaron llevar por las emociones y se dieron un tremendo beso en un auto tras compartir una salida con otros amigos: “Están como tirados en el asiento”, relató Rodrigo Lussich.

Wanda Nara y L-Gante a los besos.

Por otra parte, el conductor de Socios detalló: “Ellos apagaron la luz interior del auto pero se ve perfecto como esas bocas se unen y prácticamente se revuelcan en los asientos”.

Wanda Nara junto a L-Gante

Wanda Nara festejó su cumpleaños en Buenos Aires pero sin L-Gante ni Mauro Icardi

El pasado viernes por la noche, Wanda Nara celebró su cumpleaños número 36 en un reconocido bar porteño, sin Mauro Icardi ni L-Gante. En cambio, la empresaria decidió festejar junto a sus cinco hijos, Constantino, Valentino, Benedicto, Francesca e Isabella, pero la invitación parece no haberle llegado al cantante o al futbolista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda compartió con sus seguidores algunas fotos con detalles de la celebración. En las mismas se puede apreciar la concurrencia de otros invitados a la fiesta, entre amigos y familiares, que contó con la presencia de su hermana Zaira.

Wanda Nara y sus hijos en el festejo de su cumpleaños, en Argentina. Foto: Instagram/@wanda_nara

Algunos videos de la fiesta fueron compartidos por su estilista, Kennys Palacios, uno de los mejores amigos de Wanda. En la cuenta de Instagram de Kennys, específicamente en sus historias, se puede observar a la cumpleañera rodeada por sus hijos y con su torta de cumpleaños.

Zaira Nara, infaltable en el cumpleaños de su hermana Wanda.

Previo al festejo, desde el programa “Nosotros a la Mañana” se animaron a armar una lista negra de “no invitados” al cumpleaños de Wanda. El periodista, Ariel Wolman, detalló que “Jakob no va. El padre, Andrés Nara, apuesto a una reconciliación, pero no creo que sea esta noche. Carmen, la empleada, no va”.