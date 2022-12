El hermano de Mauro Icardi defenestró a Wanda Nara con un polémico posteo en redes: “Qué asco”

En medio de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y del casi confirmado romance entre la empresaria y L-Gante, apareció el hermano del futbolista. Guido Icardi se metió en los problemas que el jugador tiene con la madre de sus hijos y apuntó duro contra ella en las redes.

Hasta el momento, la familia de Mauro Icardi no se había referido a la situación que el matrimonio arrastra desde el WandaGate, cuando el futbolista engañó a su esposa con la China Suárez. Sin embargo, el hermano del delantero del Galatasaray decidió romper el silencio fue con todo contra Wanda Nara.

En sus historias de Instagram compartió una foto de la modelo, en la que luce sin filtros ni retoques como la mayoría de las imágenes que ella postea en sus redes. Y no solo que eligió una polémica imagen sino la que acompañó con un mensaje que tuvo doble interpretación.

El hermano de Mauro Icardi defenestró a Wanda Nara.

“Qué asco de ser vivo”, fue el comentario que Guido hizo sobre la foto de quien fue su cuñada por más de 10 años. Y, atento a la interpretación que le dieron los usuarios, decidió aclarar.

“Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”, acotó Icardi, dolido por la situación que atraviesa su hermano por la separación.

Es que en el último tiempo se supo que Mauro Icardi hizo todo para poder recomponer su matrimonio con Wanda. Incluso, ella aceptó un viaje a las Islas Maldivas en donde intentaron arreglar las cosas, pero de parte de la mediática todo está terminado y ya se muestra con L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante vieron juntos el partido de la Selección Argentina

La empresaria ya dejó en claro que no están juntos con Mauro Icardi, pese a que él hace todo para negarlo, y se la jugó por el cantante de Cumbia 420 con quien cenó el lunes a la noche y luego vieron juntos el partido de la Selección Argentina contra Croacia.

El artista subió una foto junto a su hija, Jamaica, desde su casa y en otra historia, una con Wanda Nara. De esta forma, el joven dejó en claro que su hija y la modelo estaban en el mismo lugar y que hubo presentación oficial.