10 de abril de 2026 - 18:44

Mark Zuckerberg aseguró que el fin de los teléfonos celulares ya llegó: cuál es el dispositivo que los reemplazará

Según las palabras del CEO de Meta, en un plazo cercano a diez años muchas personas dejarán de llevar celulares en sus bolsillos.

Mark Zuckerberg reclamó regular las redes sociales
Mark Zuckerberg reclamó regular las redes sociales

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Por Redacción

El avance de la tecnología volvió a abrir el debate sobre el futuro de los celulares tras las declaraciones de Mark Zuckerberg, quien planteó un escenario en el que estos dispositivos dejarían de ser usarse. El CEO de Meta presentó su visión durante el evento Meta Connect 2025, donde mostró el desarrollo de gafas inteligentes como reemplazo de los teléfonos.

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Detalle de la camara de los anteojos de Ray-Ban Meta
Detalle de la camara de los anteojos de Ray-Ban Meta.

Detalle de la camara de los anteojos de Ray-Ban Meta.

Según su planteo, en un plazo cercano a diez años muchas personas dejarían de llevar celulares y pasarían a utilizar este nuevo formato, que integraría comunicación, trabajo y entretenimiento en un solo dispositivo más natural y menos invasivo.

Cómo funcionan las nuevas gafas inteligentes

El modelo más destacado es Meta Ray-Ban Display, desarrollado junto a Ray-Ban. Estas gafas incorporan una pantalla monocular que solo el usuario puede ver, lo que permite superponer información digital en el entorno real.

Entre sus funciones principales se incluyen:

- Notificaciones en tiempo real

- Traducción automática

- Subtítulos en vivo

- Navegación sin necesidad de mirar un celular

El sistema puede controlarse mediante voz, gestos o incluso con una pulsera neural que interpreta impulsos musculares, lo que elimina la necesidad de interactuar con pantallas táctiles.

Gafas Ray-Ban Meta
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta.

Gafas inteligentes Ray-Ban Meta.

El argumento contra los celulares

Para Mark Zuckerberg, los teléfonos actuales presentan limitaciones: obligan a desviar la atención, interrumpen la interacción social y alcanzaron un techo evolutivo. Frente a esto, propone un dispositivo que acompañe al usuario de forma constante, integrando visión, audio y asistencia inteligente en tiempo real.

En su visión, estas gafas funcionarían como una “superinteligencia personal”, capaz de asistir al usuario durante todo el día sin fricciones ni interrupciones visibles.

Meta Ray-Ban Display, las nuevas gafas inteligentes de Meta con pantalla incluida
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, present&oacute; las Meta Ray-Ban Display, las nuevas gafas inteligentes de la empresa.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, presentó las Meta Ray-Ban Display, las nuevas gafas inteligentes de la empresa.

Un reemplazo en transición

A pesar del entusiasmo, la tecnología aún no es completamente autónoma. Las gafas requieren conexión con otros dispositivos para algunas funciones, como llamadas telefónicas completas. Sin embargo, el desarrollo apunta a una independencia progresiva.

El lanzamiento inicial se fijó en 799 dólares en Estados Unidos, con expansión prevista hacia 2026. Este producto forma parte de un ecosistema más amplio que incluye dispositivos complementarios orientados a consolidar un cambio de paradigma.

La propuesta no elimina el celular de inmediato, pero redefine su rol. El desplazamiento no será abrupto, sino resultado de una transición en la que la interfaz tecnológica deja de estar en la mano para integrarse directamente en la percepción cotidiana.

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