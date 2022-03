María del Cerro beboteó frente a la cámara con un body increíble de espalda descubierta

María del Cerro es una de las mejores participantes de “Masterchef Celebrity 3″, se está jugando su lugar en la semifinal y ya tiene un montón de ventaja porque esta semana ya ganó dos estrellas. Se perfila como una gran finalista y mientras estudia recetas y las practica, bebotea frente a la cámara.

La modelo supo cómo llamar la atención de sus casi 3 millones de seguidores de Instagram con una publicación en la que se mostró con un outfit tan sensual como otoñal, ideal para esos días que salís más abrigado y que, con el paso de las horas, vas quitándote ropa.

Se trata de un wide leg más un body y zapatillas, son solo tres prendas que subieron la temperatura. Mery del Cerro posó sexy ante la cámara con un pantalón de piernas amplias color camel y un enterito negro cavado y de escote alto, sin mangas y con un detalle divino en la espalda.

María del Cerro posó con un look hot que será tendencia en este otoño-invierno

Además de la estampa de la prenda con arabescos blancos, rosados y naranjas, en la parte posterior solo lleva una tirita que entrecruza por lo que está toda al descubierto y dibujada por el cordón fino.

María del Cerro posó con un look hot que será tendencia en este otoño-invierno

“Lindo día”, escribió la madre de dos niñas como epígrafe junto a varios emojis de sol y carita con corazones.

Los fanáticos de Mery le regalaron un montón de Me Gusta y entre los halagos que le dejaron en sus comentarios no faltaron los fueguitos, corazones y bombas a punto de explotar. Además de las preguntas de dónde comprar ese look y de decirle a la modelo lo hermoso que le queda.

María del Cerro posó con un look hot que será tendencia en este otoño-invierno

María del Cerro se quedó con la segunda estrella en Masterchef Celebrity 3

La participante del reality de cocina de Telefe es una de las favoritas para pasar a la semifinal, ya ganó dos estrellas y con ellas quedaría afuera de la eliminación de la gala del domingo de la que se van más de un famoso.

La primera la ganó al emular a la perfección el steak tartar que Dolli Irigoyen hizo a la par de los participantes. y la segunda, con un plato griego.

Se destacó por hacer el mejor pan pita de todas las temporadas de Masterchef Celebrity y por ponerle mucho sabor a los brochettes de carne y salsa que acompañó.