Los castings de los participantes de Gran Hermano movilizaron a todos: Alfa lloró y Julieta reveló un secreto

En medio de las repercusiones por la detención de Marcelo Corazza, Gran Hermano intenta sanar las heridas y seguir como si nada. Este miércoles se conocieron los primeros castings de los participantes y hubo sorpresa y emoción.

Santiago Del Moro fue presentando, uno por uno, los castings de los jugadores. Esta fue la primera instancia de una larga secuencia de exámenes, castings y pruebas a la que tuvieron que someterse los participantes, antes de entrar a la casa de Gran Hermano.

ALFA, UNA VIDA DIFÍCIL Y LA EMOCIÓN DE UN SUEÑO CUMPLIDO

En su presentación, Walter, al que todos hoy conocemos como Alfa, contó diferentes momentos de su vida, muy difíciles. El participante más polémico de la casa contó que nació casi sin signos vitales por haberse ahorcado con el cordón umbilical.

Después relató que el perro de su papá lo salvó de morir asfixiado. También contó que se salvó de milagro al no subirse al “famoso vuelo 2553 de Austral que cayó en Fray Bentos, yo iba a ir con mi mejor amigo. A último momento me bajé”, relató el ex participante de Gran Hermano.

“Me cambió la convivencia con los chicos y el estar acá. Yo soy el mismo pero mi vida cambió rotundamente. Es un quiebre muy grande. Veo el casting y me parece tan cerca y tan lejos”, confesó Alfa sobre su paso por el reality.

JULIETA Y UN SUEÑO QUE POCOS CONOCÍAN

Cuando fue el turno de Julieta, la participante fue enumerando una a una sus cualidades, tal y como se mostró en la casa. En eso, Santiago Del Moro destacó la franqueza y la honestidad de la jugadora que no “careteó” un personaje distinto al que ella es.

Pero un detalle llamó la atención, cuando le preguntaron qué pensaba hacer con la plata si llegara a ganar, ella respondió que se quería ir a vivir a España. Esto no fue algo que la jugadora confesara dentro de la casa.

Una vez que vio su casting, Julieta se emocionó y destacó los cambios que hizo desde que entró. “Ya sé cocinar” confesó la jugadora y remarcó que había aprendido a que nadie iba a hacer las cosas por ella, por lo que se preocupó por ayudar y limpiar su plato, al terminar de comer.