Los 2 ingredientes de tu cocina que podrían terminar con las malezas del jardín para siempre

Con solo dos ingredientes que tenés en casa podrás tener el jardín verde, parejo y sin malezas en poco tiempo.

Mantener el jardín de casa verde, parejo y libre de malezas no siempre es tarea fácil, sobre todo cuando aparecen esas hierbas invasoras que se resisten a salir, incluso después de arrancarlas una y otra vez. Una de los trucos más efectivos y económicos es el uso de vinagre y sal, dos ingredientes que casi siempre están en la cocina.

El vinagre puede transformarse en un poderoso controlador natural de malezas porque tiene propiedades herbicidas gracias a su contenido de ácido acético, un compuesto que, al entrar en contacto con las hojas de las plantas no deseadas, las deshidrata y las seca en cuestión de horas.

Este efecto es particularmente útil en patios, caminos o sectores del jardín donde las malezas suelen crecer sin control. Sin embargo, es importante entender que el vinagre no distingue entre malezas y césped, por lo que su aplicación debe hacerse con cuidado, apuntando solo a las plantas que se quieren eliminar.

malezas en el jardín Si se usa correctamente, puede ayudar a mantener el pasto más sano. Es que el vinagre se considera una alternativa ecológica y segura frente a los herbicidas químicos, que suelen contener glifosato u otras sustancias nocivas para el suelo y la salud humana. Además, es una opción ideal para quienes tienen mascotas o niños que juegan en el jardín, ya que no deja residuos tóxicos.

Cómo preparar el controlador casero de malezas del jardín Para que funcione como herbicida, el vinagre necesita una concentración de ácido acético suficiente para secar las malezas sin dañar la tierra. En la mayoría de los casos, el vinagre blanco común (de alcohol) funciona bien, aunque si se trata de malezas grandes o persistentes, puede utilizarse uno con mayor concentración (10% o 20%, que se consigue en viveros o tiendas agrícolas).

Ingredientes: 1 litro de vinagre blanco

1 cucharada de sal fina

1 cucharadita de detergente líquido (opcional) sal y vinagre blanco Preparación y aplicación: Mezclá los ingredientes en una botella pulverizadora o rociador. La sal refuerza el efecto deshidratante y el detergente ayuda a que la mezcla se adhiera mejor a las hojas. Aplicá el preparado directamente sobre las malezas, procurando no mojar el césped que querés conservar. Lo ideal es hacerlo en un día soleado y sin viento, ya que el calor intensifica la acción del vinagre y evita que la mezcla se disperse. Esperá de 24 a 48 horas: las malezas comenzarán a marchitarse y, en pocos días, se secarán por completo. Una vez secas, retiralas manualmente o con ayuda de una azada. Si vuelven a brotar, podés repetir el proceso cada dos o tres semanas. Cuándo y dónde aplicar el vinagre en el jardín de casa El mejor momento para usar vinagre como herbicida es a fines de la primavera o durante el verano, cuando las temperaturas elevadas potencian su acción. Se recomienda aplicarlo solo sobre áreas afectadas por malezas, como bordes de caminos, espacios entre baldosas o zonas del jardín donde el pasto no crece de manera uniforme. Evitalo en sectores del césped donde haya especies jóvenes o plantas ornamentales cercanas, ya que el ácido acético puede afectar también su crecimiento: No apliques el vinagre en exceso: una fina capa sobre las hojas es suficiente. Evitá usarlo justo antes de una lluvia, ya que el agua diluye su efecto. Si querés prevenir nuevas malezas, después de limpiar la zona podés cubrir el suelo con corteza, piedras decorativas o una capa de compost maduro.