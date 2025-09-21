Los 10 beneficios que esconde el jengibre y no lo sabías

El jengibre es una raíz que esconde beneficios sorprendentes y puede aprovecharse desde la cocina hasta en la vida diaria de muchas formas.

El jengibre suele aparecer en recetas de cocina o en infusiones calientes, pero sus opciones van mucho más allá de esos usos conocidos. Con siglos de historia en la medicina tradicional, esta raíz tiene beneficios que la ciencia moderna sigue investigando y que sorprenden por su alcance.

No todo el mundo sabe que el jengibre puede utilizarse desde la alimentación hasta en cuidados cotidianos. Sus componentes activos permiten que se convierta en una opción natural para el bienestar y en un ingrediente que da respuesta a múltiples necesidades de la vida diaria.

Actúa en diferentes malestares Entre los usos más conocidos del jengibre está el de aliviar las náuseas de forma repentina, sobre todo en viajes o en etapas de mareos frecuentes.

Ayuda al sistema digestivo Por otro lado, las personas que consumen esta raíz indican que su consumo puede contribuir a mejorar la digestión y reducir el malestar estomacal.

Es un complemento para el sistema inmunológico El listado sigue, porque esta raíz parecida a la papa puede actuar como complemento para fortalecer el sistema inmunológico, ya que contiene antioxidantes naturales.

Protege ante las congestiones Además, funciona como expectorante suave en casos de resfríos, lo que facilita la respiración. Un complemento ideal ante una dieta Otro punto interesante es su efecto termogénico, que colabora en la aceleración del metabolismo, algo que lo convierte en ingrediente elegido en dietas de control de peso. Es un complemento en diferentes recetas de comida Lo vemos normalmente en la cocina porque expulsa un sabor picante pero fresco, por lo que podemos notarlo en preparaciones saladas y dulces como en galletas, panes y sopas, al mismo tiempo que sirve para preparar infusiones energizantes. Incluso puede usarse en conservas caseras, potenciando el aroma y prolongando la vida útil de algunos alimentos.

Otros usos menos conocidos de esta raíz que sorprenden en el hogar Más allá de la alimentación y la salud, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH) explica que el jengibre también encuentra lugar en otros aspectos de la vida cotidiana. Se utiliza para la higiene corporal En la cosmética casera puede incorporarse como mascarilla capilar para dar brillo al cabello y estimular la circulación en el cuero cabelludo.

Otro caso aplicable está en cremas exfoliantes naturales gracias a su textura cuando se ralla o mezcla con azúcar. Es un desodorante natural Alivia el mal olor corporal. Algunos preparados artesanales utilizan jengibre como base para desodorantes naturales, combinándolo con aceites esenciales. Tiene un poder relajante Por el lado del bienestar, se lo incluye en baños calientes para relajar músculos y mejorar la circulación sanguínea. Su perfume natural lo hace una fragancia para el hogar En el hogar puede emplearse en infusiones aromáticas que actúan como ambientadores naturales, dejando una fragancia fresca y picante. Incluso hay quienes lo utilizan como repelente de insectos en mezclas con limón o vinagre, ya que su aroma intenso desagrada a algunos bichos.