21 de septiembre de 2025 - 13:10

Los 10 beneficios que esconde el jengibre y no lo sabías

El jengibre es una raíz que esconde beneficios sorprendentes y puede aprovecharse desde la cocina hasta en la vida diaria de muchas formas.

Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Foto:

WEB
Por Redacción

El jengibre suele aparecer en recetas de cocina o en infusiones calientes, pero sus opciones van mucho más allá de esos usos conocidos. Con siglos de historia en la medicina tradicional, esta raíz tiene beneficios que la ciencia moderna sigue investigando y que sorprenden por su alcance.

Leé además

Es importante mencionar que, aunque la planta de hinojo es segura en la mayoría de los casos, no debe consumirse en exceso.

La planta que hay que sembrar en septiembre: ayuda a combatir dolores corporales y mejora la respiración

Por Lucas Vasquez
Esta mezcla se convierte en la fragancia ideal para quienes buscan un hogar limpio y cómodo.

Adiós aerosoles: la fragancia que deja olor a limpio en el hogar y puede hacerse con 2 ingredientes

Por Redacción

No todo el mundo sabe que el jengibre puede utilizarse desde la alimentación hasta en cuidados cotidianos. Sus componentes activos permiten que se convierta en una opción natural para el bienestar y en un ingrediente que da respuesta a múltiples necesidades de la vida diaria.

uso del jengibre
Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Cómo se usa el jengibre en la salud y en la alimentación cotidiana

Actúa en diferentes malestares

  • Entre los usos más conocidos del jengibre está el de aliviar las náuseas de forma repentina, sobre todo en viajes o en etapas de mareos frecuentes.

Ayuda al sistema digestivo

  • Por otro lado, las personas que consumen esta raíz indican que su consumo puede contribuir a mejorar la digestión y reducir el malestar estomacal.

Es un complemento para el sistema inmunológico

  • El listado sigue, porque esta raíz parecida a la papa puede actuar como complemento para fortalecer el sistema inmunológico, ya que contiene antioxidantes naturales.

Protege ante las congestiones

  • Además, funciona como expectorante suave en casos de resfríos, lo que facilita la respiración.

Un complemento ideal ante una dieta

  • Otro punto interesante es su efecto termogénico, que colabora en la aceleración del metabolismo, algo que lo convierte en ingrediente elegido en dietas de control de peso.

Es un complemento en diferentes recetas de comida

  • Lo vemos normalmente en la cocina porque expulsa un sabor picante pero fresco, por lo que podemos notarlo en preparaciones saladas y dulces como en galletas, panes y sopas, al mismo tiempo que sirve para preparar infusiones energizantes. Incluso puede usarse en conservas caseras, potenciando el aroma y prolongando la vida útil de algunos alimentos.
uso del jengibre
Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Otros usos menos conocidos de esta raíz que sorprenden en el hogar

Más allá de la alimentación y la salud, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH) explica que el jengibre también encuentra lugar en otros aspectos de la vida cotidiana.

Se utiliza para la higiene corporal

  • En la cosmética casera puede incorporarse como mascarilla capilar para dar brillo al cabello y estimular la circulación en el cuero cabelludo.
  • Otro caso aplicable está en cremas exfoliantes naturales gracias a su textura cuando se ralla o mezcla con azúcar.

Es un desodorante natural

  • Alivia el mal olor corporal. Algunos preparados artesanales utilizan jengibre como base para desodorantes naturales, combinándolo con aceites esenciales.

Tiene un poder relajante

  • Por el lado del bienestar, se lo incluye en baños calientes para relajar músculos y mejorar la circulación sanguínea.

Su perfume natural lo hace una fragancia para el hogar

  • En el hogar puede emplearse en infusiones aromáticas que actúan como ambientadores naturales, dejando una fragancia fresca y picante. Incluso hay quienes lo utilizan como repelente de insectos en mezclas con limón o vinagre, ya que su aroma intenso desagrada a algunos bichos.
uso del jengibre
Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

Estos beneficios muestran que el jengibre no se limita a la cocina y ofrece alternativas sorprendentes y prácticas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El secreto para quitarle la acidez a la salsa de tomate.

Salsa de tomate casera: chefs italianos advierten sobre dos ingredientes que la arruinan

Por Redacción
por que recomiendan ponerle coco rallado al mate y sus 8 beneficios

Por qué recomiendan ponerle coco rallado al mate y sus 8 beneficios

Por Redacción
Colocar sal en los rincones del hogar es un gesto simple que encierra un profundo valor simbólico.

Qué significa poner sal en los rincones del hogar y qué beneficios trae, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
El papel aluminio y otras medidas de prevención favorecen el crecimiento saludable de los árboles.

Poner papel aluminio en árboles: por qué se recomienda y para qué sirve este ingenioso método

Por Redacción