No lo sabías: los beneficios secretos del limón y la canela en la salud

Algunas preparaciones caseras con ingredientes simples se han convertido en una tendencia saludable. Pero la combinación particular entre el limón y la canela se destaca por sus múltiples aportes al cuerpo. Además, esta mezcla sencilla aporta un aroma inconfundible. Conocé los beneficios de esta simple fórmula.
Cuando se juntan estos dos alimentos refuerzan sus componentes y logran un resultado que permite mejorar el bienestar general. Es una fórmula sencilla y puede prepararse en minutos. De hecho, no existe un momento específico para tomarlo, sino que es beneficioso al despertar o antes de dormir.
El momento del día no es un problema. Al tomar esta infusión en ayunas ayuda a comenzar el día con energía, mientras que antes de dormir favorece la digestión ligera y el descanso. Aunque deberás consumirlo en cantidades moderadas ya que no reemplaza tratamientos médicos ni una dieta equilibrada.
limón y canela
Los beneficios del té de limón y canela pueden transformarse en un complemento saludable para sentirnos mejor de manera natural.
WEB
Esta infusión aporta otros beneficios adicionales
Los aportes de vitamina C y sus antioxidantes, la mezcla entre el limón y la canela pueden ayudar a la hidratación y a la circulación sanguínea.
- Para la nutricionista Keri Gans, “esta bebida puede ser un complemento dentro de un estilo de vida saludable, pero no debe considerarse un remedio milagroso”.
- Por eso, al integrarla en la alimentación diaria, puede funcionar como un apoyo para reducir la inflamación, mejorar la respuesta inmune y mantener un peso estable si se acompaña de una alimentación balanceada y ejercicio regular.
- Su sabor resulta agradable y puede reemplazar bebidas azucaradas. Eso disminuye el consumo de calorías vacías. Sin embargo, para quienes buscan alternativas naturales y fáciles de preparar, esta combinación ofrece beneficios sin necesidad de productos costosos, siempre que se consuma con criterio y dentro de un marco de hábitos saludables.
limón y canela
Los beneficios del té de limón y canela pueden transformarse en un complemento saludable para sentirnos mejor de manera natural.
WEB
La fusión entre el limón y la canela aporta una opción natural, económica y sencilla que puede sumarse a la rutina diaria para mejorar la salud. Sus distintas propiedades hacen de esta mezcla un apoyo a la alimentación diaria y al bienestar general. Aunque no es una bebida principal que logrará un efecto renovador en el cuerpo, sino que deberás complementarlo con un estilo de vida saludable en cuanto al descanso y actividad física.