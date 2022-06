Lizy Tagliani ubicó a un transfóbico con un versito

Año 2022 y flagelos como la homofobia y la transfobia siguen siendo moneda corriente. Las redes sociales son el espacio preferido para los cobardes que detrás de un nombre falso, se dedican a criticar y a ofender a quien se cruce en su camino.

Un usuario conocido como Roli, contestó un tuit dedicado a Lizy Tagliani con una poesía y con toda la intención de hacerse el pícaro escribió: “Lizi tengo una poesia para vos : lizi cuando te conosi , se me paraba , el corazon , no usabas tanga , no usabas bombachon , pero si tenias un flor de salchichon SEEEEEEEEEEE”

Lizy ubicó a un transfóbico en las redes sociales

La conductora y humorista, lejos de publicar su enojo, ubicó al poeta con una dosis de su propia medicina. Con una ocurrente rima, Lizy escibió: “Esta muy linda la poesía y reconozco q me sorprendí, me dije como puede ser q este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachon y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón eso si q es de vicioso.”

Lizy ubicó a un transfóbico en las redes sociales

Con más de 90 mil likes en la publicación, la gente le mostró su apoyo a la humorista que es una de las figuras más queridas del ambiente.

Pero lo de Lizy no se queda ahí. Esa misma noche, la conductora mencionó a Lali en un posteo tras la incorporación de Stef, participante no binario de La Voz, a su equipo.

La historia de Stef conmovió tanto a Lali que no pudo esconder las lágrimas al escuchar su padecimiento de discriminación y destrato. “Bien steff con lali... era el lugar.” escribió Lizy en su cuenta de Twitter mostrando su admiración por las artistas.