Lizy Tagliani ratoneó a sus seguidores frente al espejo

Lizy Tagliani viene de pasar unos días complicados luego de su separación de Leo Alturria, pero es una luchadora y nunca se rinde. La conductora no dudó en compartir en sus redes sociales un momento lleno de sensualidad donde posó con jean y corpiño negro, algo que sus seguidores adoraron.

“Actúa natural ahí viene el que te gusta jajajjaaj”, escribió la humorista junto al posteo donde sentada frente al espejo de su camarín, la vemos posar con su acostumbrado tono picaresco.

Los fans de Lizy no dudaron en elogiar su publicación, que en pocas horas superó los 71 mil Me Gusta y muchos quisieron dejar su mensaje. “Sótano nunca! Siempre terraza terraza terraza!”, “vas a infartar a más de uno Lizyyy”, “Hayyyy Lizzy que fuego sos reina! Te adoramos”, fueron algunos de los piropos que recibió la conductora.

Lizy Tagliani posando.

Aseguran que Leo Alturria le fue infiel a Lizy Tagliani “por venganza”

uego de la inesperada separación de Lizy Tagliani con Leo Alturria, diversos medios se hicieron eco del duro momento de la antigua pareja, entre ellos Juan Etchegoyen que en “Emparejados” se refirió al tema que tuvo en filo a la farándula argentina hace unos días.

“El 30 de enero en este programa contamos que Leo la dejó a Lizy, que la decisión la tomó él, pero esta semana me enteré de más cosas”, comenzó el periodista ante Sabrina Rojas y Tucu López, los conductores del ciclo transmitido por América.

“El dato que tengo para aportar es que Antonella Leal habría salido con Leo Alturria antes de la separación consumada de Lizy”, agregó el conductor de Mitre Live en referencia a la joven que apareció hace poco y quien aseguró que es novia del cordobés.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

Luego el comunicador sostuvo que: “Me contaron que Lizy habría hablado con Antonella después de lo que pasó, esa versión es muy potente y me dicen que Lizy en primer término habría engañado a Leo y luego Alturria engañó a Lizy a modo de venganza”, señaló Etchegoyen.

“Cuando Lizy se entera de esto, me dicen que quedó quebrada, muy angustiada, el motivo por el cual pasó todo esto a mí me dicen que fue por esto. Leo habría empezado una relación con Antonella antes de separarse de Lizy. Ellos no se siguen eligiendo pero se siguen amando profundamente”, expresó.

Para cerrar, Etchegoyen se cuestionó sobre las polémicas que envuelven a Leo Alturria y Lizy Tagliani: “Siguen teniendo un amor muy importante entre ellos, pero no se siguen eligiendo lo que pasó ¿Fue solamente Antonella o hay más en esta lista?”.