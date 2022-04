Lizy Tagliani muy cerca de un joven político mendocino ligado a Anabel Fernández Sagasti y al kirchnerismo

La separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria fue un escándalo, ya que se habló de infidelidades como principal motivo. Lo cierto es que la conductora confesó en un extenso video que no la estaba pasando bien con la ruptura y admitió que aún seguía enamorada del rugbier. Aunque en los últimos días, se mostró muy cerca a un joven político mendocino, que levantó sospechas de nuevo amor.

Días atrás, Lizy recibió en Buenos Aires la visita de Sebastián Nebot, un mendocino ligado a la política, que fue precandidato a concejal de Guaymallén por el Frente de Todos en las elecciones legislativas 2021 y es cercano a Anabel Fernández Sagasti.

Sebastián Nebot fue precandidato a concejal y apoyó la campaña de Fernández Sagasti.

Además, el joven es expareja de Gabriel Canci, productor de espectáculos como la Vendimia para Todos en Mendoza. Donde se podrían haber conocido con Lizy, ya que ella fue conductora del evento que el empresario lleva produciendo desde hace más de 10 años.

La conductora se mostó feliz de estar en compañía de Nebot, a quien le prometió sacarlo a pasear por toda la Ciudad de Buenos Aires. “Hermoso lunes... que lindo tenerte acá @sebasnebot vamos te voy a llevar por todo bs as”, escribió Lizy a principios de esta semana.

Lizy Tagliani muy cerca de Sebastián Nebot, un joven político mendocino.

Pero no solo compartieron esa cena, también pasearon juntos a Justo, uno de los perros de la humorista. “Acá la visita trabaja jajajja”, bromeó ella fiel a su estilo al pie del video que compartió en Instagram. Pero el hecho de que ya era la segunda publicación con el joven, levantó sospechas de romance entre los usuarios.

“Hermosa pareja lizy ....que lindo verte feliz”, “Q churrros tus dos compañeros de paseo”, “Qué bueno verte así, espléndida!!!!”, “Felicitaciones lizy me encanta la pareja”, “Zurdo trepador!!!! Quiere fama”, “Vamos novio nuevo”, “Mirá que lindos se los ve. Dale Lizy anunciá”, fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió sobre su nueva compañía.

Lizy Tagliani y las especulaciones de que su nuevo amor es mendocino

Para sorpresa de quienes siguen las publicaciones de Lizy Tagliani, la actriz siguió compartiendo fotos del joven. Una de sus últimas publicaciones es una foto de Sebastián Nebot durmiendo con su perro, una imagen que la “mató” de amor.

“No no no esta imagen me cautivó... quien ama a mis bebes tiene mi corazón en sus manos...”, escribió Tagliani al pie de la publicación que en pocas horas supero los 34 mil “me gustas”. El hecho de que haga alusión al amor y al corazón, ilusionó a más de uno.

Lizy Tagliani cautivada con Sebastián Nebot y el amor por su perro.

En los comenarios, muchos expresaron que podría estar buscando fama a costa de Lizy y también lo juzgaron por ser peronista, entre otras opiniones. También en una gran cantidad de mensajes expresaron que estaban felices de verla bien a ella, pero sobre todo se mostraron conformes de que vuelva a sonreír.

“Chongues mall”, “Que no te extrañe que la esté usando para promocionarse es re trepador es de Mendoza sale con sugar Dadys y ahora está en la política ultra k”, “Venite vivir a Mendoza”, “Si deja que su ropa esté llena de pelos de perro, es por ahí”, fueron algunos de los mensajes.