Lizy Tagliani se cansó y no hablará más de su ex, Leo Alturria: “Las cosas que dice me hieren”

Lizy Tagliani hizo uso de sus redes para enviar un mensaje a sus seguidores, pero sobre todo a los periodistas que estuvieron buscándola a ella y a su ex, Leo Alturria, en los últimos días. La humorista se se sinceró en un video de 4 minutos en el que expuso los dolorosos motivos por lo que ya no quiere que le pregunten por su quien fue su pareja y que se hable de su relación, por lo que pidió que la comprendan.

“Ésta es la última vez q hablo de Leo, ojalá me puedan entender. Gracias por comprender, de corazón”, escribió Lizy al pie del video que subió el lunes a la noche a su perfil de Instagram donde la siguen casi 6 millones de personas.

Lizy Tagliani y Leo Alturria se habían comprometido.

“No voy a hablar más de Leo, no quiero. Por respeto a su familia y amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante ese tiempo”, fueron las palabras con las que comenzó el video y con las que expuso las principales razones por las que ya no responderá sobre Alturria.

Y, si bien Lizy reconoció que aún está enamorada de Leo, aunque ya no haya vuelta atrás en su relación, sentenció: “Todo va a estar bien y él va a poder ser un chico feliz. Yo también espero lo mismo para mi vida”.

Lizy Tagliani y su dolorosa despedida de Leo Alturria

La actriz comentó con el corazón en la mano: “Lo elegí para que sea mi familia y él lo sabe. Es lo único que tengo, lo más importante. No se dio y no pudo seguir, pero yo le di todo. Le conté toda mi historia y sabe todos mis secretos. Compartí mi vida con él y sabe cómo soy”.

Pero fiel a su estilo, fue totalmente sincera con sus sentimientos: “Estoy muy triste, me da un poco de vergüenza. No puedo no hacerme drama por el gran amor que nos tuvimos, o le tuve. Las cosas pasan y se terminan. Esto va a sanar, estoy segura”.

Lizy Tagliani y su exnovio rugbier, Leo Alturria (Foto: Instagram/ @leoalturria)

Pero finalmente aceptó que le dolió lo que Alturria dijo de ella, precisamente que la acusara de ser infiel. “Las cosas que dice Leo me hieren pero no me matan. Por si algo tengo es la certeza y la seguridad absoluta de que soy una mina buena”, finalizó visiblemente afectada.