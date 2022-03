Lizy Tagliani y Leo Alturria contaron por primera vez los motivos de su sorpresiva separación.

Luego de tres años de relación, Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria a través de su cuenta de Instagram. Y lo que parecía ser una ruptura en buenos términos, dejó de serlo cuando Alturria dejó entrever que la conductora y humorista le habría sido infiel y despertaron rumores de que esa habría sido la razón por la que le pusieron fin a su relación.

Luego de que pasó lo que todos vieron por redes, ninguno había hablado hasta el momento de la ruptura. Pero ambos fueron abordados por LAM (América TV) y comentaron que mantienen una buena relación, aunque ella querría volver a apostar al amor con su pareja.

“Con Lizy está todo bien, hablamos. De hecho, hemos salido a cenar muchas veces después de la separación. El tema pasa por la gente, los seguidores de ella, que opinaron mucho. Hablar de ella siempre trae recuerdos... No sé si un poco de angustia o qué, pero cuando la nombrás a ella se te vienen a la mente un montón de cosas que vivimos juntos”, le dijo Alturria a un notero.

Lizy Tagliani y Leo Alturria cuando recién empezaban su relación.

“Lo que pasó es que yo me había hinchado las pelotas con los seguidores de la forma que me atacaron a mí. Yo le contesté a ella el posteo que subió después de la separación, bien, amable... como habíamos terminado, en buenos términos”, continuó Leo.

“Nosotros salíamos de la mano sin ningún prejuicio, salíamos a comer, nos besábamos en la calle, la gente nos miraba, nos adoraba. Éramos una pareja bien. Pero pasaron cosas, se termina en algún momento”, agregó.

Respecto a sus sospechas de un tercero en discordia, Alturria dijo: “No me enojé con ella. Pero corté la relación. Le dije: ‘Prefiero terminar así, bien, antes de que pase a mayores’. Yo no sé si realmente ella se vio con otra persona o no. Pero antes de que suceda algo más, le dije: ‘Te dejo el camino libre, Hacé la tuya, yo hago la mía’. Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal, se angustió”, reveló.

“Ella sí quiere volver, pero yo estoy ahí, qué sé yo. Nos llevamos bien así y yo creo que va a seguir así”, cerró Alturria.

La palabra de Lizy Tagliani en plena soltería

El notero de LAM también buscó la palabra de la artista y ella se detuvo a hablar del tema que hasta el momento prefirió callar. “Nos llevamos bien por suerte. Es que fue mucho tiempo y entonces es muy difícil cortar. Y no terminamos mal, tampoco”, dijo la humorista.

“No sé por qué nos separamos... qué sé yo, por cosas que pasan. Supongo que porque no hay más amor. Yo no había pensado en separarme, pero está todo bien. No tengo un amor egoísta. Lo amo”, comentó sincera.

“A él me lo imaginé cambiándome los pañales, por eso lo elegí más joven: llevándome a hacer el estudio de la próstata, llevándome a los programas a los que me hagan un homenaje y que yo esté sin hablar. Siempre mi sueño fue cumplir 105 años y salir en Crónica: “Travesti cumple 105 años” y que él esté a mi lado, festejándome. Pero bueno, no se dio y está todo bien”, bromeó a su estilo.

Lizy Tagliani y Leo Alturria (Foto: Instagram/ @leoalturria)

“Yo no le fui infiel, no estuve con nadie, con nadie, con nadie. Nunca fui infiel en ninguna de mis relaciones. Yo no tengo nada para decir de eso, que él si quiere cuente lo que tenga ganas”, enfatizó Lizy, tajante, sobre la versión de su supuesta infidelidad.

“Por ahora no estaría con nadie. Tener sexo capaz que sí. Pero formalizar con otra persona, no. No tengo la necesidad”, cerró sobre su presente sentimental.