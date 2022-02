¿Nuevo novio? Lizy Tagliani se mostró cariñosa con un hombre, tras la separación de Leo Alturria

Lizy Tagliani se mostró bien acompañada por su vecino joven en una publicación de Instagram. Sus seguidores no tardaron en especular que se trataría de su nueva pareja. Luego de tener un mes movido por su separación de Leo Alturria, Lizy da vuelta la pagina y ya se la ve feliz en sus redes. “Te quiero Mauro, sos un encanto” le escribió Lizy a su vecino.

La conductora de ‘Trato hecho’ sorprendió a sus followers con una publicación donde se la ve junto a su vecino joven. Además, la peluquera contó las virtudes de Mauro, su vecino y, junto a la foto, le dedicó un mensaje halagador. Sus seguidores no pararon de preguntarle si se trataba de un nuevo novio, a lo que Lizy eligió no dar más información.

“Y de repente conocí a Ragnar mi vecino que pasea en moto, me visita por el barrio, viaja en auto”, escribió Lizy. En cuanto al animal que se ve en la imagen, expresó: “Es el gato más lindo que vi.... Te quiero @mauro_a_b_ sos un encanto” escribió Tagliani.

La conductora sorprendió con la foto junto a su vecino y ¿nuevo novio?

En enero, Lizy anunció su separación de Leo Alturria

Después de dos años de relación, Lizy Tagliani tomó una drástica decisión y anunció su separación con Leo Alturria, el jugador de rugby que la conquistó en un momento muy complicado de su vida y con el que también tuvo muchas idas y vueltas.

Lizy Tagliani junto a su ex Leo Alturria, en el programa de Susana

“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere”, comenzó el texto.

“Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja”, terminó bromeando.

Lizy Tagliani anunció en las redes sociales su separación de Leo Alturria

Tras la repercusión de la publicación de su ex pareja, Alturria comentó: “Jaja!! Sos terrible, te van a escribir, no lo dudes. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos”.

“Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí. Se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo, por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”, concluyó Leo.

Sin embargo todo se desmoronó cuando Leo Alturria lanzó un picante comentario del que Lizy se extrañó, pero prefirió dejar pasar. La conductora no quiso hacer declaraciones al respecto, y decidió dar por terminado el tema con su posteo en Instagram.

Todo comenzó cuando una usuaria de las redes se interesó en el exnovio de la humorista: “Si te gustan estilistas... ¡acá estoy, digo! No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor jajaja”.

Sin vueltas, él contestó con una filosa observación: “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. Con este mensaje, dio a entender que habría habido una infidelidad por parte de la conductora.