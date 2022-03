Lissa Vera y Leo García se cruzaron duro en El Hotel de los Famosos: “No te metas conmigo”

La situación se pone cada vez más picante en “El Hotel de los Famosos”. La convivencia hizo surgir una nueva pelea, ésta vez entre Leo García y Lissa Vera, los cantantes del reality del Trece, ya que el artista le pedía fidelidad a la Bandana para unirse contra el resto, cosa que molestó a la rapera y no se guardó el enojo.

“Te quiero pedir disculpas si te dije algo mal... pero yo no te dije nada a vos. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos”, expresó Leo haciendo referencia a que ella se había mostrado molesta con él por haber apoyado a Kate Rodríguez.

A lo que Lissa le respondió: “Te estás metiendo en un lugar que no es tuyo”. “Pero es mi vida, yo no me estoy metiendo con tus cosas. Es mi decisión, no tenés por qué juzgarme por eso. Yo te quiero mucho a vos, pero no te veo contenta, no te veo relajada. Si estás mal con Leo García no vas a estar bien”, continuó el músico y desató aún más la bronca de la artista.

“Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Sí te voy a decir por qué me siento rara, porque me parece que no tenés que ir por ahí”. Pero García no se quedó callado: “Vos pensás una cosa y querés que piense igual”. “Yo no quiero que pienses igual, pero si vos me preguntás.... Es un juego, pero también hay personas acá”, continuó ella.

“Respetémonos como artistas”, lanzó Leo García y Lissa le explicó que no es un tema de respeto sino que no concuerda con él: “¿Qué tiene que ver, vamos a hacer una secta de los artistas por un lado y la otra gente vamos a hacerla mierda? ¿Cómo es tu pensamiento? Eso es lo que no entiendo”, le recriminó.

Picante Leo García contra Lissa Vera

Luego, la charla pasó a otro nivel cuando Leo expresó: “Mi pensamiento es inteligente y amplio, y estás enojada conmigo, no lo puedo creer. Mientras estés enojada conmigo vas a estar enojada con vos, porque yo soy el rey del pop, acordate esa”. “Y yo soy Lissa Vera, la del pop viviente”, le retrucó.

Lissa Vera y Leo García se cruzaron duro en El Hotel de los Famosos

“Es mejor ser raro que ser normal, ¿querés que te enseñe?”, la desafío Leo. “¿Vos me querés enseñar a mí? Estás re equivocado”, le apuntó ella. “Sí, porque tengo más edad y más talento”, contestó él.

“No me hables, no tengo ganas, esto se terminó acá. No estamos de acuerdo, no te metas conmigo. Cada gatito con su cajita de caquita, andá con tus mierditas para allá, yo con mis mierditas para acá, listo. Dejame que estaba muy cómoda, gracias”, agregó Lissa bastante molesta con el ida y vuelta que se desató con su colega.