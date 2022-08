Lissa Vera denuncia por acoso sexual a Santiago Ismael Torres, el cantante de La Banda del Lechuga

Lissa Vera fue como “angelita” invitada a LAM y fue allí que reveló que iniciará acciones legales contra Santiago Ismael Torres, conocido por ser el líder de La Banda del Lechuga, por acoso sexual. Luego de que se viralizó un video en el que se los ve a los besos en un boliche, la cantante aseguró que él la besó en contra de su voluntad.

La artista fue una de los participantes de “El Hotel de los Famosos” y cuando el video se hizo viral, tuvo problemas con la producción ya que no podía mostrarse en público. Por contrato, debía guardarse y evitar lugares públicos por lo que al aire ella seguía adentro del hotel.

Por lo que un video en el que se la ve a ella y Torres besándose, dio que hablar doblemente. Al principio se especulaba con el inicio de una posible relación amorosa entre los cantantes, pero Lissa Vera denuncia que fue acoso de parte de quien ella consideraba su amigo, ya que estaba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia, por la que no recuerda la escena.

Ante esta situación, la ex Bandana decidió enviarle a Santiago Ismael Torres una carta documento intimando al hombre a un pedido de disculpas públicas, tras asegurar que fue engañada y besada, sin su consentimiento y estando bajos los efectos del alcohol.

“Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama. Si él necesitaba hacer algo, tiene una carrera como músico increíble, separemos esto”, dijo enojada la artista.

Lissa Vera asegura que el cantante la forzó a besarlo y que todo fue armado

Fue entonces que aclaró que ella no estaba consciente de la situación y qu él se aprovechó de eso. “Cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo `¿qué haces?’, de hecho me río. No está bien”, relató Lissa.

“Yo no estaba con todos mis reflejos, no quería besarlo”, remarcó ante el descreimiento de algunas de las panelistas sobre la situación.

Casi al terminar el programa, una amiga de Lissa contó que tiene mensajes de ese día de “Lechuga”, quien le pregunta si la cantante llegó bien a su casa porque “no se podía bajar del auto”. Esta sería una prueba de que la finalista del Hotel de los Famosos había estado bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

“Me duele y me da bronca lo que hizo”, cerró la artista entre lágrimas y se mostró dolida con la situación en la que se vio obligada de enviar una carta documento a un colega con quien consideraba que tenía una amistad.

Lissa Vera denuncia a Santiago Ismael Torres por acoso sexual.