Se cumplen dos años de la muerte de Natacha Jaitt: cómo está la causa y el emotivo mensaje de Lissa Vera

Este martes se cumplen dos años de la muerte de Natacha Jaitt. En la madrugada del 23 de febrero de 2019 su cuerpo fue encontrado sin vida en una habitación del salón de fiestas Xanadú, ubicado en provincia de Buenos Aires. Según se informó, la actriz estaba desnuda y acostada sobre una cama king size. Horas antes se habría realizado allí una reunión laboral que luego se convirtió en una fiesta.

De acuerdo con la autopsia, la conductora radial falleció por una falla multiorgánica. Además de haber tenido un paro cardiorrespiratorio, los expertos afirmaron que tenía una isquemia, una obstrucción arterial que puede ser fatal. La actriz contaba también con una hemorragia interna en las trompas de falopio, un problema en los pulmones y había consumido cocaína y alcohol.

A pesar de algunas sospechas por parte de la familia, actualmente en la causa no hay ningún imputado. Raúl Velaztiqui Duarte, el productor de espectáculo que acompañó a Jaitt esa noche, había sido detenido por falso testimonio tres días después de la muerte de la actriz ya que los investigadores encontraron dos contradicciones en sus declaraciones. Primero dijo que no sabía donde estaba el celular de la fallecida, aunque luego las cámaras lo mostraron colocándolo dentro de su camioneta, y después afirmó que el cuerpo de Natacha estaba colocado en una posición que no se condice con las fotografías forenses.

Velaztiqui había hecho un acuerdo por un año y seis meses de prisión, pero finalmente el juzgado decidió absolverlo. El fiscal a cargo de la causa podría presentar una apelación, pero esto no ocurrió por el momento.

Por otro lado, antes de morir, Natacha había presentado una denuncia contra dos hombres, a quienes acusó de haberla violado en enero de 2019 en un departamento de Belgrano. Según la actriz, le colocaron una sustancia desconocida en un trago para dejarla inconsciente y así poder abusar sexualmente de ella. Ambos acusados fueron sobreseídos ya que, según la Justicia, no había elementos que permitiesen indicar un abuso.

Todas las pruebas indican que la muerte de Natacha no se trató de un asesinato sino de un hecho natural, consecuencia de sus graves problemas de salud.

El mensaje de Lissa Vera

Una de las personas que recordó a Natacha en este fecha tan dolorosa fue Lissa Vera en una nota con Juan Etchegoyen. “Fue una situación horrible y muy triste que hasta el día de hoy me genera lágrimas. Prefiero no hablar del tema porque me hace mal, yo sufrí mucho y estaba embarazada en ese momento”, manifestó la cantante con mucha tristeza y al borde de las lágrimas.

Lissa Vera junto a Natacha Jaitt

“Se armó un circo siniestro alrededor de lo que verdaderamente pasó, -que era una desgracia, que había fallecido mi amiga- en el que me metió en la bolsa y yo nunca entendí por qué, por qué su hija me insultaba a mí”, señaló Lissa en una visita a LAM hace algunas semanas atrás.

”Mi cara garpa, que digan ‘van a meter presa a Lissa Vera’ por cómplice de algo… Me parecía un disparate, no quería pensar eso, pero a la distancia, lo pienso”, reconoció la cantante cada vez más angustiada. “Me decían ‘asesina, cómplice, entregadora’. Cosas horribles en un estado de embarazo, que no perdí mi bebé de pedo”, concluyó en aquella ocasión.