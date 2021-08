Le pidió a su novio que le mandara fotos porque no le creía que estaba con un amigo y se volvió viral

Una mujer se puso muy celosa luego de que su novio le dijera que había salido con un amigo, por lo que le pidió que le mandara una foto para comprobar que no estaba mintiendo. Luego la historia se filtró en las redes donde rápidamente se hizo viral.

El joven accedió a los pedidos de su amada con tal de que ella se sintiera mejor, por lo que decidió hacerle caso al pie de la letra a le iba pidiendo. Fue entonces que para cada imagen, ella tenía un requisito de cómo tenía que ser y de ese modo constatar que realmente su pareja se había juntado con amigos y no con otra mujer.

Minutos más tarde fue el mismo joven en cuestión quien compartió las capturas de pantalla del chat de WhatsApp y los usuarios de las redes tomaron la oportunidad para hacer todo tipo de comentarios al respecto, aunque la mayoría lo tomó a broma.

El joven accedió a los pedidos de su novia para que ella no estuviera celosa y se hizo viral.

Todo ocurrió una noche que la mujer quería tener una videollamada con su novio, pero él no tenía WiFi y solo contaba con datos móviles para escribirle por WhatsApp, pero ella no le creyó y escribió: “Es porque no estás en tu casa”. Pero inmediatamente la respuesta de su novio fue: “¿Dónde voy a estar?”.

Pero como no le gustaron las respuestas que mantenía, la mujer decidió pedirle una fotografía para comprobar lo que estaba diciendo y le exigió que sea en determinadas condiciones, “A ver, sacate una foto con tu almohada” expresó. Es así que el joven le envió la imagen, pero hubo un detalle que le despertó la duda entonces decidió indagar más.

El joven le siguió mandando fotos para que ella comprobara que no estaba con otra mujer sino con un amigo.

“¿Con quién estás?” manifestó ahora la mujer, y su novio le respondió “Con un amigo”. Fue entonces que le volvió a pedirle una fotografía pero esta vez de la persona que lo acompañaba.

“Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada”, y el novio, sin dudarlo, se la envió. En la misma se lo ve al amigo posando divertido mirando a la cámara mientras su novio se mordía el labio en señal de cansancio por las pruebas que le pedía su pareja.

La historia se volvió viral en Twitter, donde alcanzó 25 mil likes y cientos de retuits, además de distintos comentarios donde varios señalaban en sentido de broma la relación “tóxica” que mantenía la pareja por chat.